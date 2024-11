Game over per Schumacher: i tifosi sono furiosi

Le ultime dichiarazioni su Michael Schumacher lasciano interdetti e perplessi tutti i fan del grande Kaiser tedesco

Quando si parla di Michael Schumacher all’interno del mondo della Formula 1 non può non scattare quell’aura di nostalgia e di bei ricordi nei suoi riguardi. Infatti il tedesco è stato uno dei piloti più forti e vincenti di sempre, con ben 7 titoli mondiali vinti in carriera. In particolare i tifosi della Ferrari lo ricordano con enorme piacere per i trionfi conquistati alla guida della Rossa.

Schumacher è ora anche sinonimo di commozione e tristezza, visto ciò che gli è accaduto dopo il ritiro dalle corse. Il Kaiser nel 2013 è stato vittima di un incidente letale mentre sciava con familiari ed amici, sulle nevi di Meribel. Una caduta rovinosa gli ha fatto rischiare il peggio, con le conseguenze del trauma che sono state gravissime, visto che ancora oggi Schumi vive isolato nella sua dimora senza potersi più mostrare in pubblico.

Ad i fan non resta altro che ricordare Schumacher come un pilota eccezionale, un vero e proprio cannibale delle piste e dei circuiti di tutto il mondo. Peccato che secondo qualche parere, anche esperto, non sia l’ex ferrarista il pilota migliore di sempre, bensì (vittorie a parte) vi sia qualcuno ancora superiore a lui.

Alonso meglio di Schumacher: la sentenza che fa discutere

Spesso tra addetti ai lavori ed appassionati si scommette su quale sia stato il pilota migliore di sempre in Formula 1. Ma spesso non sono le vittorie o trionfi mondiali a fare la differenza. Un po’ come la pensa l’ex pilota brasiliano Tarso Marques, ex guida della Minardi.

In una recente intervista ad Aston Martin, Marques ha fatto intendere di ritenere Fernando Alonso il migliore in assoluto, un pilota con cui ha condiviso l’esperienza in Minardi nel lontano 2001: “Sono un fan di Ayrton Senna, come tutti i brasiliani, e ci sono leggende recenti come Michael Schumacher, Lewis Hamilton e ora Max Verstappen, quindi è molto difficile paragonare i piloti di tutte le epoche, ma credo che Fernando sia bravo come loro o migliore. Se dovessi scegliere un pilota per la mia squadra, sceglierei Alonso. Penso che sia stato migliore di Schumacher quando hanno fatto un testa a testa e, i brasiliani si arrabbieranno, direi che è anche migliore di Senna“.

Dunque lo spagnolo della Aston Martin, veterano assoluto della F1 con i suoi 43 anni di età, sarebbe da considerare almeno al pari di coloro che hanno vinto ed entusiasmato di più, per via del suo carisma infinito. Ma Marques è sicuro che solo uno sia al suo livello: “Alonso ha imparato rapidamente a guidare una gara non solo velocemente, ma anche in modo intelligente, cosa che direi anche di Hamilton. Fernando è probabilmente il più grande, insieme a Hamilton. Credo che Fernando dovrebbe essere al suo livello per numero di titoli, solo che a volte non ha avuto la macchina giusta”.