Leclerc nei guai fino al collo: disastro Ferrari

Arrivano pessime notizie per Charles Leclerc e la Ferrari in vista del prossimo appuntamento iridato a Las Vegas: la situazione

Anche un po’ a sorpresa, considerando l’andamento del Mondiale fino all’estate, la Ferrari è tornata in corsa per il titolo costruttori e negli ultimi tre weekend stagionali si prospetta una testa a testa entusiasmante con McLaren e Red Bull. Il Cavallino Rampante, che finora ha accumulato un bottino di 557 punti, è staccato appena 36 lunghezze dalla squadra di Woking capolista ed ha un vantaggio minimo su quella campione in carica (7 punti): tutto si deciderà tra Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

La sensazione, ad oggi, è che la vettura della McLaren sia ancora un filo superiore sia alla Rossa che alla Red Bull trascinata (a fatica) da Max Verstappen. Il Cavallino Rampante, però, dalla sua ha due piloti esperti e veloci e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo in una situazione di grande pressione come quella determinatasi nelle ultime gare. L’incertezza è tanta e tiene col fiato sospeso appassionati ed addetti ai lavori.

F1, verso il GP di Las Vegas: Leclerc a rischio penalità. Il motivo

Proprio in vista del fine settimana a Las Vegas, tuttavia, non filtrano buone notizie per il team di Maranello ed in particolare per Charles Leclerc. Sulla tre giorni del monegasco in Nevada, infatti, c’è lo spauracchio di una possibile penalità in griglia di partenza. Una penalità che potrebbe arrivare non per qualche scorrettezza commessa nelle gara precedenti, ma per un altro motivo legato ad aspetti tecnici della vettura.

Stando a quanto trapela, Leclerc rischia ricevere una penalità in griglia a Las Vegas poiché diversi elementi della sua power unit sono vicini al limite di usura e potrebbe risultare necessaria la loro sostituzione. Più precisamente, le parti attenzionate sono il motore a combustione interna, il turbocompressore, l’MGU-H, l’MGU-K, il pacco batterie e l’elettronica di controllo: tutte componenti montate sulla monoposto del monegasco già da sette GP.

Avendo raggiunto il limite delle sostituzioni, la penalità per Charles sembra quasi inevitabile. Quanto sarà pesante dipenderà da quali interventi verranno effettivamente effettuati dai meccanici: si va dall’arretramento di 5 o 10 posizioni fino alla partenza dall’ultima casella della griglia.

Staremo a vedere come evolverà la situazione. Certo è che si prospetta un weekend in salita per il pilota originario del Principato e per la Ferrari che ambisce al titolo costruttori.