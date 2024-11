UFFICIALE, bordata tremenda: fuori dalla Formula 1

Formula 1, colpo di scena clamoroso: l’attacco è pesantissimo, che bordata al pilota

I tre Gran Premi in rapida successione da Austin al Brasile passando per il Messico, hanno indirizzato forse in maniera definitiva le sorti del Mondiale. Max Verstappen sembrava in netta difficoltà, quasi costretto a fare i salti mortali per provare a non abdicare in modo irreversibile. Il Mondiale era in bilico, “colpa” di una Red Bull non all’altezza delle prestazioni e di una McLaren che invece sembrava davvero volare, senza dubbio la monoposto più veloce in pista.

Ed invece Interlagos ha completamente cambiato le carte in tavola: la pista bagnata, la pioggia incessante, gli errori di Norris ed il capolavoro di Max hanno riscritto completamente il mondiale, regalando di fatto il quarto titolo all’olandese. E così sembra solo questione di tempo per poter vedere nuovamente campione – quarta volta consecutiva – Verstappen, in attesa di un 2025 pronto a regalare grandi novità e colpi di scena.

Nel prossimo anno, infatti, la curiosità maggiore sarà data naturalmente dall’accoppiata Ferrari-Hamilton: il pilota britannico vuole l’ottavo titolo, a Maranello puntano a riportare il mondiale in Italia dopo 17 anni con la monoposto che nell’ultima parte di questa stagione ha dato segnali incoraggianti.

Formula 1, attacco pesantissimo: colpo di scena clamoroso

Se in vista della prossima annata vedremo “battagliare” Red Bull, McLaren e Ferrari per il titolo, con la Mercedes attesa a risposte confortanti, grande curiosità vi sarà anche per le altre scuderie, quelle di seconda fascia. In primis l’Aston Martin, che pure aveva mire ambiziose, soprattutto ad inizio della scorsa stagione.

La monoposto inglese era partita benissimo lo scorso anno salvo poi finire al centro del gruppo ed anche in questo Mondiale nessun acuto arrivato. E proprio sulla scuderia in cui milita Fernando Alonso, si è espresso l’ex team principal della Haas Gunther Steiner.

Nel podcast ‘Red Flag’ nel mirino del manager è finito Lance Stroll, pilota della Aston Martin. “Lance, nel giro di formazione, sapeva di aver sbagliato e si è lasciato prendere dal panico, non riprendendo il controllo della monoposto. Il mondo in quel momento ti guarda, sai di essere bersaglio di critiche e sai anche che nel giro di formazione hai fatto un qualcosa di scemo ma non pupi inabissarti nella ghiaia facendo qualcosa di più stupido” la bordata.

“Lance mi sembra anche non contento e non credo lo diventi nemmeno se dovesse vincere il Mondiale. Ma forse è questo il suo modo di esprimersi, anche perché non vi sarebbe il motivo di parlare con chi ti dice che in Formula 1 ci sei solo perché ti ha portato tuo padre e sei scarso. Lui mai sarebbe entrato in Formula 1 spontaneamente senza la pressione del padre”.