È ufficiale, lascia la Formula 1: esplode la bomba

Rivoluzione nel mondo della Formula 1: l’addio è arrivato all’improvviso e ha fatto esplodere una vera bomba nell’ambiente

Il Circus è stato colpito da una decisione arrivata proprio nelle scorse ore. Si tratta di un cambiamento importante che può influire sulla classe regina del Motorsport. Si attende di capire chi sarà ufficialmente a prendere il suo posto.

La Formula 1 si appresta a vivere un finale thrilling per i due campionati mondiali. Sia quello piloti che il costruttori attendono di capire chi sarà il vincitore. Max Verstappen e la McLaren sono i rispettivi favoriti e la Ferrari cercherà di inserirsi in questa lotta, soprattutto a Las Vegas, dove lo scorso anno la Rossa fu grande protagonista. Leclerc riuscì a realizzare la pole position e in gara chiuse al secondo posto, dietro solo all’olandese volante. La scuderia di Maranello ha interrotto gli sviluppi sulla SF-24, concentrando la propria attenzione già sulla vettura del prossimo anno. L’arrivo di Hamilton rappresenta una grande opportunità da cogliere e bisogna farsi trovare pronti.

Chi invece l’anno prossimo non sarà un protagonista della Formula 1 è il presidente di Liberty Media, Greg Maffei, che ha deciso di dimettersi dal suo ruolo, anche di CEO, al termine della stagione 2024. Questa decisione fa seguito a quella presa da Niels Wittich, il Direttore di Gara che da Las Vegas verrà sostituito da Rui Marques. A detta di molti sembrano essere state delle dimissioni indotte visto le polemiche che hanno contraddistinto le scelte dei Commissari tra il GP di Austin e quello di Città del Messico, per il metro di giudizio adottato nel duello tra Verstappen e Norris.

Colpo di scena in Formula 1: il presidente di Liberty Media Greg Maffei si dimette

Greg Maffei non sarà più il presidente di Liberty Media, la società che gestisce la Formula 1, a partire dal 2025. Il manager statunitense, 64 anni, era stato insignito del ruolo direttamente dal proprietario John Malone, ma al termine di quest’anno lascerà il posto ad altri. Per lui proseguirà una collaborazione con l’azienda, ma in qualità di consulente, per una società proprietaria anche dell’emittente radiofonica SiriusXM, LiveNation Entertainment e degli Atlanta Braves, squadra militante in MLB.

Maffei ha voluto salutare tutti dicendo: “Questi 20 anni sono stati molto gratificanti, stimolanti e ricchi di eventi ed è arrivato il momento giusto per lasciare. Mi è piaciuto molto lavorare in Liberty Media e imparare da John, dal nostro consiglio di amministrazione e dai team di gestione“.

Anche Malone ha ringraziato Maffei per il suo lavoro, profuso dal 2005 ad oggi e gli ha augurato di poter proseguire con nuove sfide aziendali. Ora bisognerà capire chi potrà essere il sostituto adeguato a ricoprire un ruolo così delicato in futuro.