Leclerc ha cambiato mestiere: Ferrari sotto choc

Con un scatto degno di quelli con cui in pista brucia gli avversari Charles Leclerc ha deciso di cambiare momentaneamente tuta: Ferrari sotto choc

Il titolo mondiale piloti è saldamente nelle mani di Max Verstappen. A meno di un (improbabile) harakiri sportivo, il campione del mondo in carica con tutta probabilità metterà in bacheca il quarto alloro iridato di fila. Quando mancano tre Gran Premi alla fine del Mondiale i 62 punti di ritardo che il primo dei suoi inseguitori, Lando Norris, deve recuperare sembrano un Everest da scalare.

D’altra parte, come solo i veri campioni sanno fare, il driver olandese ha piazzato l’allungo (forse) decisivo proprio nel momento clou della stagione al culmine di una prestazione monstre. Il campione del mondo in carica, infatti, è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi a Interlagos, circuito che ha ospitato il Gran Premio del Brasile, pur essendo scattato dalla 17esima posizione nella griglia di partenza.

Dunque, i giochi per il titolo piloti, al netto di colpi di scena, sono ormai fatti, tuttavia il Mondiale per la Ferrari non è affatto terminato. Il ‘Cavallino Rampante’, infatti, galoppa verso il titolo costruttori che a Maranello manca dal 2008. Solo 36 le lunghezze che separano la Rossa di Maranello dalla McLaren leader della classifica.

Dunque, a una sorta di ultima missione, riportare il titolo costruttori a Maranello, è chiamato non solo Carlos Sainz, promesso sposo della Williams, ma anche lo stesso Charles Leclerc visto che con un testacoda che ha spiazzato tutti in casa Ferrari il monegasco ha deciso di cambiare momentaneamente vesti.

Charles Leclerc in versione top gun: a bordo di un aereo caccia

Per chi di mestiere sfreccia a 300 km/h deve essere un gioco da ragazzi provare volare a Mach 1, cioè la velocità del suono, per intenderci, a 1100 km/h. È quello che deve aver pensato Charles Leclerc che per un giorno ha tolto casco e tuta della Ferrari per indossare quella di un pilota di un caccia dell’aeronautica militare francese.

Il driver monegasco della Rossa di Maranello è salito a bordo di un ‘Rafaele’, il gioiello dell’aviazione militare francese, per partecipare a una missione di addestramento dell’Aeronautica transalpina. Un Charles Leclerc, dunque, in versione top gun e in quanto tale emulo della star di Hollywood, Tom Cruise, protagonista, insieme a Kelly McGillis, Meg Ryan, Val Kilmer e Anthony Edwards (il Dr. Mark Greene della serie cult ‘E.R.-Medici in prima linea), del blockbuster “Top Gun”.

Insomma, in attesa di volare verso il titolo iridato costruttori e, in futuro, anche verso quello piloti Charles Leclerc ha deciso di provare l’ebbrezza salire su un velivolo in grado di volare alla velocità del suono. D’altra parte, il monegasco ha la velocità nel sangue.