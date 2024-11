Manuel Bortuzzo commuove tutti: l’annuncio è devastante

Manuel Bortuzzo tra passato e rinascita: il racconto a “La Volta Buona” di come la sua vita sia cambiata in pochi attimi

Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico vincitore della medaglia di bronzo nei 100m rana alle ultime Olimpiadi, nonché recordman italiano della disciplina paralimpica, è anche una figura pubblica di grande ispirazione. È per questo che Caterina Balivo ha deciso di invitarlo nella sua trasmissione La Volta Buona, dove Manuel ha raccontato la sua esperienza di vita, segnata da un drammatico incidente che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

Durante l’intervista, Manuel ha condiviso diversi dettagli toccanti sul suo passato, come il difficile momento dell’incidente e la straordinaria forza che lo ha guidato verso una rinascita. Era il 2019 quando quel giovane e promettente atleta della nazionale italiana di nuoto fu coinvolto suo malgrado in una sparatoria con un colpo accidentale che lo costrinse sulla sedia a rotelle, cambiando per sempre il corso della sua vita. Da lì la rinascita, passata anche sotto la luce dei riflettori del Grande Fratello dove Manuel ha dimostrato tutta la sua forza interiore.

Lacrime per Manuel Bortuzzo: arriva l’annuncio in diretta

Nel racconto Manuel ha sottolineato come lo sport sia stato un fattore cruciale per affrontare il trauma. La sua passione per il nuoto interrotta bruscamente dall’incidente, si è trasformata in una motivazione per continuare a vivere con forza e determinazione.

Nonostante i limiti fisici imposti dalla sua condizione, la disciplina sportiva gli ha fornito gli strumenti per affrontare anche tutte quelle sfide quotidiane che incontra un ragazzo con disabilità. Ha parlato della sua vita attuale, spiegando come abbia trovato un nuovo equilibrio e guardi al futuro con speranza, evidenziando il valore delle relazioni personali e del supporto della famiglia e degli amici, altri elementi fondamentali nel suo percorso di rinascita.

Bortuzzo non ha mancato di riflettere sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come l’inclusione e la necessità di normalizzare le disabilità, condividendo poi una riflessione personale sul suo rapporto con il perdono. Incalzato dalla conduttrice Manuel ha parlato di quei ragazzi che 5 anni fa gli hanno cambiato la vita sparandogli. “So che chi mi ha sparato è in carcere e sta pagando per le sue azioni. Non ho mai ricevuto delle scuse, ma credo che quei ragazzi non abbiano avuto, forse, il tempo neppure per pensarci“. Ha poi concluso affermando di essere concentrato sul suo cammino personale, senza spazio per il rancore.