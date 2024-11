Qual. Coppa d’Africa, Algeria-Liberia alle 17 su SI: le ufficiali

Alle 17 scenderanno in campo su Sportitalia Algeria e Liberia. Il match valevole per la 6^ giornata vedrà affrontarsi l’Algeria già prima del girone e la Liberia eliminata. Alla Coppa d’Africa si è infatti qualificata anche la Guinea Equatoriale, seconda nel girone. La sfida tra Algeria e Liberia la potete seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, sulla nostra app e qui sul nostro sito.

Algeria-Liberia, le ufficiali

Algeria (4-4-2) Guendouz; Mandi, Tougai, Bensebaini, Hadjam; Atai, Kendouci, Chaibi, Ghouiri; Mahrez, Bounediah. All: Petkovic.

Liberia (4-2-3-1): Koulibaly; Pabai, Balde, Kargeoh Dweh, Teclar; Kumeh, Sangare; Toe, Teah, Sesay; Gibson. All: Sebwe Kojo.