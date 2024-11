ESCLUSIVA SI L’agente di Lucas Perri: “Felice al Lione, ma spera nell’Italia un giorno”. Retroscena su Juve e Fiorentina

Una situazione difficile e intricata quella del Lione in Francia: a gennaio deve probabilmente vendere i migliori giocatori in rosa per provare ad iniziare a coprire il pesante passivo di debiti che altrimenti lo potrebbe condannare a lasciare la Ligue 1. Si parla addirittura di 500 milioni di debiti, con il proprietario che non ha escluso di valutare anche 6-7 cessioni in inverno.

Fra i giocatori che potrebbero allettare i club italiani c’è sicuramente Lucas Perri, portiere brasiliano (nel giro della Nazionale verdeoro quando in panchina c’era Diniz) classe ’97, con la cittadinanza italiana già accostato alla Serie A. Il suo agente, Leonardo Cornacini, ha parlato a Sportitalia della sua situazione, svelando anche un retroscena: Pantaleo Corvino e Claudio Chiellini lo seguirono ai tempi in cui giocava per il Brasile Under 20, quindi al tempo in cui i due lavoravano rispettivamente per Fiorentina e Juventus.

Ecco le sue parole in merito ad un possibile trasferimento del giocatore in Italia: “Lucas è un giocatore che ha sempre attirato l’attenzione del mercato italiano. Ricordo che il direttore Corvino e Claudio Chiellini furono i primi ad apprezzare le qualità di Lucas, da quando era nella Nazionale Brasiliana U20 (al tempo Corvino e Chiellini lavoravano per Fiorentina e Juventus, n.d.r.). Passaporto italiano? Sì, avere la cittadinanza italiana rende molto più semplice l’eventuale approdo in Italia”.

Poi ancora, sulla situazione del giocatore al Lione: “Oggi sta facendo molto bene e secondo la stampa francese è tra i 15 migliori portieri del calcio europeo odierno. È molto felice a Lione e con il riconoscimento da parte della squadra e dei tifosi per il lavoro che ha svolto. Spero che un giorno che possa venire a giocare in una squadra italiana”.