F1, fatto fuori nel 2025: addio ad un pilota importante

Spunta una possibile novità in merito alla nuova griglia piloti per il mondiale 2025 di Formula 1: un pilota importante potrebbe essere fatto fuori

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione 2024 di Formula 1 con le ultime tre gare che si devono disputare tra Las Vegas (23 novembre), Qatar (1 dicembre) e Abu Dhabi (8 dicembre). Le stesse metteranno la parola fine al mondiale attualmente in corso e saranno tre Gran Premi fondamentali per decretare tutti i verdetti di questa stagione la quale pare essere combattuta fino all’ultima curva dell’ultima corsa, per la gioia dei milioni di appassionati in ogni angolo del mondo.

Nel frattempo, iniziano a delinearsi tutti gli scenari per la nuova stagione. Il mondiale 2025 di Formula 1 sarà infatti ricco di novità soprattutto per quanto riguarda la griglia dei piloti dato che – ormai annunciato ufficialmente da diversi mesi – ci sarà il grande passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari e di conseguenza anche altri dovranno cambiare scuderia. In questa panoramica rischia di star fuori un pilota importante che negli ultimi anni è sempre stato un volto sicuro della Formula 1.

Red Bull, Sergio Perez rischia il posto: le ultime novità sul pilota messicano

Tra le novità a livello di piloti e scuderie ci saranno anche Carlos Sainz, passato alla Williams dopo l’addio alla Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, in Mercedes al posto di Hamilton e pure la recente firma di Gabriel Bortoleto che si unirà a Nico Hülkenberg alla guida della Sauber nella nuova stagione.

In tutto ciò, i tifosi si chiedono quale fine farà Sergio Perez: il pilota messicano non ha convinto in questi ultimi Gran Premi e quindi potrebbe essere messo alla porta dalla Red Bull che andrebbe così a cercare un pilota più giovane da affiancare al leader assoluto Max Verstappen.

Questo scenario è quanto filtra dalle parole pronunciate da Eddie Jordan, fondatore del team che portò il suo nome in F1 più di 20 anni fa. Perez rischia infatti di ritrovarsi senza un posto nella griglia piloti del 2025 visto che quasi tutte le scuderie si stanno attrezzando rapidamente per questo nuovo mondiale in cui ci saranno moltissime novità. Jordan infatti in una conversazione con Coulthard ha ammesso: “Quante occasioni ha avuto? Credi che avrà una guida l’anno prossimo, David? Non c’è possibilità, neanche per sogno. È un ragazzo adorabile, ma sappiamo che i ragazzi adorabili non vincono i Gran Premi. Invece Lawson è l’uomo giusto, fa parte della famiglia, del gruppo, ed è lui che dovrebbe essere in macchina”.

Il pilota messicano compirà 35 anni il prossimo 26 gennaio e potrebbe essere costretto e guardare verso nuovi lidi se davvero la Red Bull nelle prossime settimane gli comunicasse di aver preso altre scelte. Per lui in questa stagione si contano, fino a questo momento, 151 punti che valgono l’ottavo posto della classifica piloti.