Evasione fiscale degli arbitri, Pedullà a SI: “Serve il commissariamento”

Alfredo Pedullà, in esclusiva durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del caos evasione fiscali-arbitri: “Dal ministro Abodi non mi aspetto interventi, parla di tante cose tranne di quelle importanti. Quando accadono cose così gravi il problema non aver lucrato sui rimborsi, ma è saltato il tappo. Se non intervieni, vuol dire che devi fare collezione di scandali prima di far intervenire qualcuno. Mi aspetto un intervento extra. Vorrei che la Giustizia sportiva agisse in maniera operativa, bisogna commissariare”.