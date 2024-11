Dybala il futuro della Roma? Ora conta solo il presente

Paulo Dybala ancora al centro della Roma? Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni vogliono l’argentino al progetto del club giallorosso anche per il futuro. Ora, voci a parte e senza particolari conferme, a prescindere da quello che sarà il futuro, la Joya deve dimostrare qualcosa di importante adesso. Tra svariati infortuni e prestazioni altalenanti, Dybala non è riuscito ancora a lasciare il segno in questa stagione ma ora tutti si aspettano che le cose possano cambiare.

Claudio Ranieri ha usato parole al miele verso di lui nella conferenza stampa di presentazione, confermando come l’argentino sia di sicuro il presente dei giallorossi, che devono rialzarsi nella maniera più veloce possibile per evitare drammi calcistici. Dybala può spostare gli equilibri, questo è certo: a Roma tutti ci sperano perché l’argentino, nonostante tutto, resta la gemma più preziosa di questa squadra.