Genoa, ecco Vieira: il profilo del nuovo tecnico

Il cambio di passo alla fine si è formalizzato. A distanza di poche ore dal comunicato del Genoa sull’esonero di Alberto Gilardino, è arrivato quello dell’annuncio ufficiale di Patrick Vieira come nuovo tecnico dei Rossoblù. Una scelta che da ogni lato la si guardi è sorprendente, sia considerando chi se n’è andato, sia considerando chi è appena sbarcato a Genova.

Genoa, ecco Vieira

L’ex centrocampista di Arsenal, Juve, Inter e Manchester City torna in panchina esattamente 4 mesi dopo l’ultimo incarico, conclusosi a Strasburgo con una rescissione consensuale dopo aver portato il club al 13° posto in Ligue 1. Ultimo in ordine cronologico di una serie di piazzamenti forse non esaltanti in una carriera arida in termini di soddisfazioni. Dal doppio playoff raggiunto a New York alle sue due stagioni e mezzo a Nizza terminate con l’esonero a dicembre 2020, in coda a un 7° e un 5° posto, arrivando all’esperienza in Premier League con il Crystal Palace, anche qui complessivamente agrodolce. Nella stagione 21/22 chiude dodicesimo, in quella successiva saluta a a metà marzo dopo non aver vinto neanche una partita da inizio 2023. In generale, forse, non il curriculum che il tifo rossoblù sperava di revisionare dopo il discusso addio di Gilardino. Curioso sarà vedere come si evolverà il rapporto tra Vieira e Balotelli, che reciprocamente non hanno mai speso parole d’amore verso la controparte. Ma Zangrillo è convinto: la convivenza non sarà un problema. Al campo, come sempre, la sentenza.

Gioele Anelli