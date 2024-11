Leclerc contro Hamilton in Ferrari: primo colpo di scena

Il monegasco Charles Leclerc è concentrato ed è stato piuttosto chiaro: ecco cosa succederà quando arriverà Hamilton

Manca sempre meno al prossimo Gran Premio di Formula 1. A Las Vegas Max Verstappen, Lando Norris e tutti gli altri scenderanno in vista per il terzultimo appuntamento stagionale alla ricerca di un titolo che, incredibilmente, è ancora aperto sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori.

E se per quella piloti sono solo l’olandese ed il britannico della McLaren a giocarsela, per la classifica costruttori le due Ferrari sono in piena lotta. Sono solo 36 i punti che separano la scuderia di Maranello dagli inglesi della McLaren. I due piloti in rosso ci credono, consapevoli che il titolo costruttori 2024 potrebbe essere un primo, importantissimo passo verso lo sviluppo del 2025, quando a guidare la Ferrari ci sarà Lewis Hamilton.

“Abbiamo fatto passi avanti e se la McLaren è costantemente un po’ più forte di noi e ha un vantaggio, abbiamo il dovere di lottare fino alla fine [..] È una stagione imprevedibile, i margini sono così sottili che tanto può cambiare a seconda di come ci prepariamo. C’è l’opportunità di fare molto bene ovunque e ci proveremo fino alla fine per questo titolo”, ha commentato a ‘La Repubblica’ Leclerc a pochi giorni dal Gran premio di Las Vegas.

Formula 1, Leclerc concentrato sul presente: e su Hamilton…

Il monegasco è piuttosto concentrato sulla stagione attuale, anche se qualcuno ragià provato a mettergli la pulce nell’orecchio. L’arrivo di Hamilton in Ferrari sarà una bella sfida per Leclerc, che dovrà vedersela con un pilota che ha fatto la storia della Formula 1. Charles, però, è sembrato piuttosto concentrato anche in vista della prossima stagione.

“Preoccupato del suo arrivo? Assolutamente no, io la vedo molto più come un’opportunità. Lewis è il più vincente, per me non solo è un’occasione per imparare da uno dei migliori di sempre ma anche di confrontarmi con lui sulla stessa macchina. Perché non sai mai se sono i limiti dell’auto a non permetterti di fare certe curve o lui è particolarmente bravo. L’anno prossimo avrò la risposta”, ha continuato Leclerc. Il monegasco ha quindi sottolineato che prima vuole finire in bellezza con Sainz, con il titolo costruttori.

La Ferrari ha tre occasioni d’oro a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi per approfittare della lotta tra Norris e Verstappen e provare ad infilarsi sorpassando le McLaren nella classifica costruttori. Occhio perchè già domenica potrebbe essere decisiva.