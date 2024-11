Milan, causa persa con Boban: la testa va alla Juventus

Illegittimo il licenziamento per giusta causa, Zvonimir Boban ha vinto il ricorso in cassazione contro il Milan, costringendo dunque il club rossonero a risarcirlo con un cifra di poco superiore a 5 milioni di euro. Cifra che il Milan aveva già corrisposto all’ex dirigente nel 2021. Dopo aver vinto in primo grado, Boban aveva perso nella sentenza in appello. Ora la cassazione ha però ribaltato tutto.

Milan, testa alla Juventus

Dall’extra campo al campo dove il Milan si prepara ad affrontare la Juventus. Una gara che vedrà i rossoneri affrontare la Juventus con Fonseca che ritrova galvanizzati dalla nazionale Chukwueze, Pulisic e Leao con i 3 che sono andati tutti in gol e che dovrebbero partire alle spalle di Alvaro Morata. Milan che recupererà anche Gabbia con il centrale pronto a riprendersi la maglia da titolare al centro della difesa. Difesa dove ci dovrebbe essere Theo Hernandez il francese dopo il problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare l’Italia sembra ora in grado di giocare dal 1′ minuto. Un Theo Hernandez che arriva da un periodo negativo e che contro la Juventus vuole provare a riprendersi il Milan e San Siro..