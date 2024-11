Ultim’ora Ferrari, piano per Hamilton: conferma pazzesca

Svolta per Lewis Hamilton e la Ferrari, arriva la conferma che sorprende i tifosi: cosa sta succedendo

Il conto alla rovescia sta per terminare. L’avventura di Lewis Hamilton come pilota della Ferrari è ormai dietro l’angolo. Anzi, si possa dire sia già cominciata, considerando che la stagione 2024 sta per volgere al termine e che il pilota britannico, attualmente in Mercedes, ha poco o nulla ormai da chiedere a questo campionato a dir poco altalenante, se non proprio deludente.

Per quanto le prestazioni, non certo invidiabili, di questo 2024 abbiano fatto sorgere più di un dubbio tra i tifosi della Ferrari sulla bontà dell’affare Hamilton, un colpo straordinario a livello di marketing ma tutto da valutare a livello sportivo, a Maranello si dormono in realtà sonni molto più tranquilli.

Sul sette volte iridato i vertici Ferrari non hanno dubbi. E lo ha confermato ancora una volta, in un’intervista ad Autosport, il team principal Fred Vasseur, l’uomo che lo ha voluto fortemente in Ferrari perché convinto di poter, grazie anche al suo apporto, già dal prossimo anno tornare a lottare seriamente per il titolo.

Hamilton, svolta clamorosa: c’è un piano per lui, lo ha annunciato Vasseur

Sicuro del fatto che non serva molto tempo a un pilota come Hamilton per ambientarsi, Vasseur ha voluto rasserenare i tifosi della scuderia italiana. Il sette volte iridato non arriverà in Ferrari per ‘svernare’, ma per regalarsi invece una nuova chance di puntare ancora alla vittoria del titolo mondiale.

Per farlo, bisognerà però lavorare con grande attenzione, procedendo passo dopo passo. C’è un piano per permettere a Hamilton di arrivare all’inizio del nuovo mondiale al meglio della condizione, e a rivelarlo è stato lo stesso Vasseur, svelando qualche dettaglio su ciò che accadrà nelle prossime settimane.

“Una parte del team è già concentrata sul 2025, al lavoro sui test e la comunicazione“, ha raccontato Vasseur, aggiungendo senza troppi giri di parole: “Lewis è totalmente coinvolto in questo processo“.

Nonostante non sia ancora ufficialmente parte della squadra Ferrari, Hamilton avrebbe comunque avuto il suo peso sulla pianificazione dei prossimi passaggi a Maranello, direttamente o forse indirettamente. Questo perché sia il sette volte iridato che la scuderia italiana sono convinti di poter trarre grandi vantaggi dall’inizio di questa collaborazione.

Nessuno vuole nascondersi: in Ferrari Hamilton proverà a tornare competitivo per il titolo. E la grande speranza, nel cuore di Vasseur, è che l’esperienza e il talento di un pilota del genere possano servire al team per fare quello step in più mancato negli ultimi anni per poter davvero far tremare Verstappen e la Red Bull.