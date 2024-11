Serie A, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora a San Siro in scena una delle grandi classiche del calcio italiano. A far visita al Milan di Paulo Fonseca ci sarà la Juventus di Thiago Motta. Prima della sosta le due formazioni avevano salutato il torneo con due gare molto diverse. I rossoneri avevano rimediato un deludente 3-3 a Cagliari; mentre, la formazione di Motta aveva vinto il derby della Mole. La sosta ha lasciato importanti scorie dal punto di vista fisico in casa bianconera, ribaltando un po’ le sensazioni della vigilia. Fonseca sorprende e sceglie Loftus-Cheek e Musah dal 1′ minuto. Nella Juve è Koopmeiners a sostituire Vlahovic.

Le scelte di Fonseca e Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus Cheek, Leão; Morata. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Koopmeiners. All. Thiago Motta.