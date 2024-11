MotoGP, si è appena operato: l’annuncio del pilota

Non è stata affatto una stagione soddisfacente per uno dei protagonisti della MotoGP, ora costretto anche ad operarsi

E’ passata una settimana dal trionfo di Jorge Martin, per la prima volta campione del mondo in MotoGP al termine di un serratissimo duello con Bagnaia, cui non è bastata la doppietta nel GP finale di Barcellona per rimontare il rivale.

Sarà una lunga post season ora per la MotoGP. Dopo la giornata di test preliminari a Montmelò con l’esordio sulle nuove moto dei piloti che hanno cambiato team, l’appuntamento per tutti è a febbraio per i test ufficiali che precederanno l’inizio del Mondiale 2025, previsto con il GP di Thailandia a inizio marzo.

Tanti i motivi di interesse per la prossima stagione con Marquez che affiancherà Bagnaia nel team ufficiale Ducati, Martin che ha scelto l’Aprilia dopo la Pramac, il team VR46 che avrà a disposizione una moto factory e la KTM che ha subito promosso Pedro Acosta in prima squadra, rinforzando la Tech3 con una lineup davvero interessante formata da Vinales e Bastianini.

MotoGP, uno dei protagonisti si è operato: le condizioni

Vedremo se il 2025 sarà l’anno del riscatto per la Yamaha. Una stagione negativa per il il team nipponico con Fabio Quartararo che ha terminato il mondiale in tredicesima posizione con 113 punti, 82 in più di Alex Rins solo 18° in graduatoria. Non certo un piazzamento che può soddisfare Quartararo, il quale ha deciso comunque di rinnovare il contratto con la Yamaha, ora chiamata a mettergli a disposizione una moto di nuovo competitiva.

Nelle scorse ore, con un post su Instagram, l’ex campione del mondo ha comunicato ai followers di essersi operato al braccio. L’intervento chirurgico è riuscito. Per Quartararo ora qualche giorno di riposo prima di rimettersi in moto. Il pilota francese non ha specificato i motivi dell’intervento. Come ipotizza Motorsport.com, verosimilmente si è trattato di di un’operazione per una sindrome compartimentale, un problema molto comune tra i piloti professionisti che consiste essenzialmente in una compressione muscolare che toglie forza e reattività al braccio stesso.

Quartararo non è l’unico pilota di MotoGP che si è operato recentemente. Fabio Di Giannantonio ha interrotto la sua stagione con due GP di anticipo per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla, infortunata dopo una caduta nel weekend del GP di Austria. Miguel Oliveira, invece, si operato al polso dopo il GP di Indonesia, riuscendo a tornare in gara per l’ultimo GP di Barcellona con l’Aprilia Trackhouse. Dal prossimo anno, il pilota portoghese passerà alla Pramac, nuovo team cliente di Yamaha.