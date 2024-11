Ultimatum per un big in Formula 1: annuncio drammatico

Formula 1, l’annuncio lascia senza parole: arriva l’ultimatum per un big del Circus, ora può cambiare tutto

Il mondiale di Formula 1 si è chiuso ufficialmente a Las Vegas. Non per quanto riguarda il calendario, perché da programma ne mancano ancora due di gare ma per la classifica piloti. Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta in carriera. Un titolo sofferto, che sembrava potergli sfuggire di mano soprattutto nella secunda parte del mondiale, con una McLaren a tratti dominante ed una Red Bull in evidente regressione.

La bravura dell’olandese, ma anche un po’ di fortuna oltre agli errori di Norris, hanno permesso il poker iridato di super Max. A Las Vegas è bastato il quinto posto, proprio davanti al pilota della McLaren suo rivale, per risultare irraggiungibile in classifica.

Nella seconda edizione del GP del Nevada a dominare sono state le Mercedes. Vittoria per Russell, partito dalla pole e superbo secondo posto per Lewis Hamilton, autore di una gara stratosferica dopo la decima posizione in qualifica. Podio anche per la Ferrari con Carlos Sainz che ha chiuso davanti a Leclerc. E la Rossa ha guadagnato altri punti sulla McLaren tenendo più aperta che mai la sfida per il Mondiale Costruttori.

Formula 1, Pérez rischia grosso: le parole di Marko sono inequivocabili

In Nevada altra gara anonima, invece, di Sergio Pérez che ha chiuso al decimo posto. Alla Red Bull sono mancati soprattutto i suoi punti nella corsa al Mondiale Costruttori: la scuderia anglo-austriaca, di fatto, soprattutto nella seconda parte del campionato non ha quasi mai potuto contare sul messicano per dare battaglia nella classifica per Team, con Verstappen che di fatto ha dovuto lottare da solo senza l’appoggio di un compagno di squadra.

E così, a due gare dal termine del Mondiale riflessioni in corso per quanto riguarda il 2025. Da un lato Pérez si è detto sicuro di essere il pilota della Red Bull anche per il 2025: una certezza ribadita in più di un’occasione, anche ad Austin il mese scorso. Eppure la dirigenza del Team non ha le stesse certezze del numero 11, anzi.

Helmut Marko, proprio a riguardo, è stato decisamente chiaro. “Valuteremo ogni possibilità dopo Abu Dhabi e poi prenderemo una decisione” ha spiegato. “Esamineremo tutte le possibilità” ha poi ribadito. Insomma, nessuna eventualità è stata esclusa dalla Red Bull che potrebbe anche decidere per il ribaltone mettendo al fianco di Verstappen un altro pilota. Franco Colapinto è profilo molto gradito e potrebbe battersela con Liam Lawson che ha sostituto Ricciardo sulla Racing Bulls a stagione in corso. Pérez ha altre due gare per convincere la Red Bull ma serviranno prestazioni da protagonista assoluto e non anonime.