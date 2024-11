Il crociato va ko, stagione già finita per il capitano

Arriva la notizia peggiore per allenatore e tifosi, rottura del crociato per il capitano: la sua stagione è già finita

Come in molti stavano temendo, già da un paio di giorni, il responso medico è di quelli peggiori: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Non ci sono altre conclusioni per un atleta: la sua stagione si chiude anzitempo. Gli esami strumentali, svolti nella mattinata di venerdì 22 novembre, non hanno lasciato scampo al cestista.

Niente da fare, quindi, per Franco Gaetano che non potrà dare il suo contributo alla causa della Virtus Kleb Ragusa Basket. Il capitano del team siciliano sarà costretto a fermarsi fino al termine di questa stagione sportiva. Il cestista si è fatto male domenica 17 novembre, nel terzo quarto della sfida contro la Rucker San Vendemiano, per il match valido per la 12ma giornata di Serie B.

Nonostante la squadra isolana non stia affatto vivendo un buon periodo in classifica (terz’ultimo posto con soli 4 punti conquistati), Gaetano è uno dei pochi a salvarsi. Lo dimostra l’11mo posto in classifica fra i realizzatori del girone “A” con una media di 16,6 a partita. Il classe ’99, invece, è primo invece per quanto riguarda i rimbalzi catturati (10,3 di media).

Niente da fare per il capitano, rottura del crociato: stagione finita

La notizia del tragico infortunio ha lasciato sotto shock e senza parole il popolo virtussino. Lo stesso che, attraverso i social network, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza ed affetto nei confronti del 25enne. Un duro colpo per il team che perde, senza ombra di dubbio, uno dei suoi elementi più importanti. Una assenza devastante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quello morale visto che è considerato un vero e proprio uomo spogliatoio.

Attraverso un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale, il club ha voluto incoraggiare il suo capitano in questo duro percorso verso il recupero della forma fisica. Una situazione, dal punto di vista della classifica, che resta complicata per il club siciliano visto che si trova nelle zone basse della classifica.

Sospiro di sollievo, invece, per quanto riguarda Giovanni Ianelli. Il play/guardia della Virtus, reduce da una lesione muscolare, si è sottoposto ad una ecografia nelle ultime ore in cui l’esito è uscito positivo. Segno del fatto che potrà ritornare ad aumentare i carichi di lavoro. Non è da escludere che, tra un paio di settimane, possa ritornare a completa disposizione dei suoi compagni di squadra.