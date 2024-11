Verstappen-Leclerc, annuncio shock: follia totale

Max Verstappen e Charles Leclerc, l’annuncio ha sorpreso tutti. Nessuno si aspettava così tanto

Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta. Il fieno in cascina messo da parte nella prima parte di stagione è stato per lui decisivo ai fini dell’arrivo al traguardo, pur avendo una seconda parte di annata da incubo che lo ha portato a mettere in discussione la sua leadership e soprattutto quella della sua scuderia, praticamente crollata nella classifica costruttori. L’olandese non è stato aiutato dal compagno Sergio Perez, ha dovuto fare tutto da solo ma individualmente è ancora lui il numero uno del mondo.

Anche nel Gran Premio di Las Vegas è rimasto comunque lontano dal podio, facendo i punti necessari per arrivare all’obiettivo. Charles Leclerc, invece, sta provando un’insperata rimonta per condurre il suo team alla vittoria del titolo costruttori dopo più di un decennio anche se la McLaren è in netto vantaggio e a due Gran Premi dalla fine intravede ormai il traguardo. Intanto arriva un annuncio choc su entrambi i piloti.

Follia Verstappen e Leclerc, cifra assurda!

La prossima stagione la Ferrari e il monegasco avranno l’obiettivo di riuscire a vincere il titolo. Anche per giustificare la cifra da capogiro che il classe ’97 percepisce dalla scuderia italiana. Quanto guadagnano i piloti top di Formula 1?

La cifra è folle! Il pilota più pagato è proprio Max Verstappen che giustifica così il suo essere un quattro volte (consecutive) campione del mondo. L’olandese guadagna attualmente 55 milioni di dollari! Un prezzo assurdo, anche paragonato a quello del suo compagno di scuderia, ovvero Perez che ne prende 14 milioni, quasi un quarto rispetto al classe ’97. In questa speciale classifica al secondo posto c’è Lewis Hamilton che con la Mercedes percepisce 45 milioni di dollari.

Da gennaio il britannico sarà in Ferrari, dove sostituirà Carlos Sainz. Il suo nuovo contratto lo porterà a guadagnare 5 milioni di dollari in meno rispetto allo stipendio di oggi con la scuderia tedesca. Al terzo posto, invece, c’è Charles Leclerc che percepisce 34 milioni di dollari, mentre Sainz ne guadagna “solo” 12. Le cifre di Verstappen, Leclerc (ed Hamilton) sono da capogiro ma non tutte sono così folli: basti pensare che alcuni piloti presenti nel circus come Logan Sargeant e Yiki Tsunoda arrivano a stento ad 1 milione di dollari.