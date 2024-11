Calcio italiano in lutto: l’allenatore non ce l’ha fatta

Lutto tremendo nel calcio italiano che deve salutare un altro dei suoi allenatori: il tecnico non ce l’ha fatta, la notizia lascia tutti in lacrime

Altre brutte notizie per il calcio italiano che in questi ultimi mesi del 2024 continua a perdere pezzi lasciando tutti i tifosi senza parole.

E ancora una volta ad essere colpito è il calcio di provincia, quello da dove tutto nasce. A Ferrara, si è spento infatti uno dei tecnici più conosciti nel mondo del calcio dilettantistico, ovvero Ferruccio Ferraresi che ci ha detto addio all’età di 73 anni. Una vita passata sulle panchine di tutta la provincia per il tecnico che ha lasciato un’eredità importantissima per tutto il movimento calcistico ferrarese a cui ha dato tutto.

Ferraresi ha allenato tantissime squadre in quel di Ferrara e quasi si fa fatica a contarle. Tra queste ricordiamo Gaiba, Massese, Pontelangorino, Ostellatese e Atletico Fiscaglia, che è stata la sua ultima esperienza come allenatore pochi anni fa prima di ritirarsi per godersi il meritato riposo. La sua morte ha lasciato sgomenti i tifosi ferraresi, tutti in provincia conoscevano il nome di Ferruccio Ferraresi e difficilmente il tecnico verrà dimenticato.

Ferrara, calcio in lutto: addio al tecnico Ferruccio Ferraresi

Per tutto il movimento calcistico della provincia di Ferrara, Ferruccio Ferraresi era molto di più che un allenatore, ma una vera e propria istituzione. Considerate le tantissime esperienze vissute sulle varie panchine della provincia, Ferraresi era noto a tutti e si è sempre distinto non solo per le sue capacità, ma anche per la splendida e disponibile persona che era, formata da valori che difficilmente oggi si trovano nel mondo del calcio.

Legatissimo al fratello Claudio, deceduto lo scorso anno a 78 anni, Ferraresi è stato calciatore assieme a lui ed entrambi sono diventati allenatori, divenendo molto amati in quel di Ferrara. I fratelli Ferraresi hanno dato un contributo importante al calcio dilettantistico ferrarese e la dipartita di Ferruccio non può non lasciare tristi e senza parole per i tifosi che perdono un altro dei loro punti di riferimento nel giro di un anno.

La morte di Ferruccio, però, non è solo un duro colpo per il calcio di provincia, ma per tutto il movimento calcistico italiano in generale poiché è complicato oggi trovare persone come il tecnico in un mondo dove i soldi la fanno da padrone. Ferraresi non ha mai inseguito il vil denaro ma solo la passione ed è anche per questo che il suo ricordo resterà sempre vivo nella storia del calcio ferrarese e non solo.