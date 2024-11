Nuovo pilota alla Ferrari: l’annuncio è appena arrivato

Un nuovo pilota alla Ferrari nella prossima stagione. Arriva una conferma importante, stanno davvero trattando

Un finale di stagione con un grande obiettivo da raggiungere per la Ferrari, in piena lotta per la conquista del mondiale costruttori in Formula 1.

Dopo il GP di Las Vegas, nel quale Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo, il distacco tra la Ferrari e la McLaren capolista si è ridotto a 24 punti, un divario che rende apertissima la lotta per il primato quando mancano ancora tre gare da disputare. Si torna in pista il prossimo weekend a Lusail, in Qatar, con l’ultima gara Sprint della stagione in programma sabato 30 novembre. La settimana seguente, gran finale ad Abu Dhabi dove verosimilmente sapremo se la Ferrari sarà riuscita a riportare a Maranello un titolo che manca dal 2008.

Il team principal, Frederic Vasseur avrà senz’altro richiamato Leclerc e Sainz dopo il finale polemico del GP di Las Vegas con il monegasco stizzito per il sorpasso del compagno di squadra, avvenuto a suo dire senza rispettare il team order che gli imponeva di restare dietro dopo l’ultimo pit stop. Con un titolo mondiale da vincere, non è davvero il momento per le polemiche in casa Ferrari. Lo sanno anche gli stessi piloti che, verosimilmente, si saranno chiariti in privato.

Un nuovo pilota alla Ferrari, possibile ritorno a Maranello

A proposito di piloti, il prossimo anno, oltre ovviamente a Lewis Hamilton, ci sarà un’altra novità alla Ferrari. La Scuderia deve scegliere un nuovo pilota di riserva dopo il doppio addio di Oliver Bearman, già ingaggiato dalla Haas con un contratto biennale, e di Robert Shwartzman che proseguirà la sua carriera in Indycar.

Per il ruolo di riserva, la Ferrari potrebbe riportare Guanyu Zhou a Maranello. Il pilota cinese, già membro dell’Academy Ferrari dal 2014 al 2018, si appresta a concludere la sua esperienza con la Sauber che non l’ha confermato per la prossima stagione, l’ultima prima dell’ingresso di Audi in F1.

È stato lo stesso Zhou a confermare l’ipotesi di un ritorno alla Ferrari. “Stiamo parlando con diversi team e la Ferrari è uno di quelli realmente interessati a me – si legge nelle dichiarazioni del pilota riprese dal sito ‘f1ingenerale’ – è chiaro che stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo. Vedremo quale sarà la migliore per me. Spero che qualcosa accada e si decida presto.”

Zhou dovrà vedersela con un altro potenziale candidati che potrebbe ricoprire il pilota di riserva a Maranello ovvero Arthur Leclerc, fratello di Charles, da quest’anno development driver del team con sessioni al simulatore e di test per il set-up degli aggiornamenti proposti sulla monoposto. Arthur dovrebbe esordire sulla Ferrari in occasione delle prove libere del GP di Abu Dhabi, un indizio ulteriore di come la scuderia stia valutando la possibilità di una sua promozione.