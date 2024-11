Inter, Inzaghi e le scelte delineate… con un jolly

Prosegue il lavoro ad Appiano per l’Inter in vista della delicata sfida al vertice dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina. La missione per Simone Inzaghi ed il suo gruppo è chiara, vincere contro un avversario diretto per tenere il passo del Napoli, sperando in qualche scivolone da parte di chi fa parte del gruppo di vetta della classifica di Serie A.

I tre punti conquistati in Champions League hanno di fatto garantito una rassicurazione importante in vista della qualificazione diretta alla prossima fase della competizione senza passare dai play off, e così è presumibile che l’attenzione sia rivolta in maniera totalizzante sul campionato.

In questo senso dovrebbero andare le scelte di formazione di Simone Inzaghi. Le prossime ore saranno anzitutto decisive per comprendere la possibilità effettiva di recupero di Acerbi e Frattesi per la trasferta in Toscana, anche se appare difficile che i due possano partire dal primo minuto. Si registra inoltre un affaticamento muscolare per Carlos Augusto che non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento con il gruppo. Dovrebbe essere ripristinato l’ecosistema quanto più possibile vicino a quello dei titolari, eccezion fatta per Pavard infortunato che verrà sostituito da Bisseck al fianco di De Vrij e Bastoni. Darmian è l’unica carta a sorpresa che potrebbe alternarsi o con il tedesco nel ruolo di braccetto o con Dumfries sulla corsia di destra. Per il resto tutto sostanzialmente delineato: Mkhitaryan tornerà titolare con Calhanoglu e Barella assieme a Dimarco largo a sinistra. Davanti dopo l’alternanza cui sono stati sottoposti nelle ultime due partite, torneranno a fare coppia fissa Lautaro Martinez e Thuram. La missione è complicata, e serve l’Inter delle grandi occasioni per superarla con i 3 punti.