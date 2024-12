Clamoroso addio alla Formula 1: “Non so se ci sarò”

Futuro in bilico per un protagonista della Formula 1: addio possibile, l’annuncio è tremendo per i suoi tifosi

La Formula 1 si prepara a vivere le ultime battute di una stagione 2024 comunque emozionante, più combattuta rispetto alle precedenti, complice la crescita di squadre come Ferrari e McLaren e la contemporanea involuzione della Red Bull. I tifosi sono pronti a vivere le ultime battaglie in pista, ma il pensiero è già proiettato al futuro. Anche se la nuova stagione potrebbe non avere più tra i protagonisti un grande nome, pronto a dire addio.

La Formula 1 non è fatta solo di fuoriclasse che si contendono il titolo ogni anno, come Verstappen, i piloti della Ferrari, della Mercedes o della McLaren, ma anche da tanti altri piloti costretti a guidare vetture meno competitive ma in grado comunque di entrare nel cuore dei tifosi a suon di prestazioni importanti.

Dover gareggiare in ogni gran premio con possibilità di vittoria vicine allo zero può però diventare frustrante. Anche per questo c’è chi, nonostante sia riuscito a costruirsi un nome importante in un ambiente competitivo come la Formula 1, ha deciso di mettere in dubbio il suo futuro nel circus, spiazzando i tifosi con dichiarazioni davvero sorprendenti.

Formula 1, in dubbio un grande protagonista: potrebbe dire addio a fine stagione

Dopo l’uscita di Daniel Ricciardo, la Formula 1 ha potuto riabbracciare in questa stagione 2024 Liam Lawson, pilota neozelandese classe 2002, per molti uno dei ragazzi con il potenziale maggiore per il futuro. Un potenziale in parte dimostrato anche nelle quattro gare che lo hanno visto tra i protagonisti quest’anno.

Nonostante una Racing Bulls tutto meno che competitiva ad alti livelli, è riuscito ad arrivare in zona punti sia a Austin che a Interlagos, con due ottimi noni posti, intervallati da piazzamenti meno prestigiosi nelle altre due gare disputate.

Tutto sommato Lawson può dirsi quindi soddisfatto del suo impatto, così come i vertici della scuderia. Da qui a dire che l’anno prossimo continuerà a correre in Formula 1 però ce ne passa, come riportato da gpblog.com: “Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato. Per quanto riguarda il prossimo anno non so se ci sarò. Non credo verranno prese decisioni fino a fine stagione“.

Parole che hanno spiazzato tutti i suoi tifosi. Anche perché Lawson non ha solo messo in dubbio la sua conferma nella scuderia attuale, ma nell’intero circus: “Non ho idea di dove sarò l’anno prossimo, e tanto meno so se resterò in Formula 1. Mi piacerebbe, ma senza la conferma non mi resta che concentrarmi sulle gare“.

Anche perché le alternative a sua disposizione non sono molte. Starà ai vertici della Red Bull decidere se puntare ancora su di lui e sulla sua crescita o se lasciarlo libero di fare esperienza altrove, ma molto probabilmente al di fuori del mondo della Formula 1.