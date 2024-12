Michael Schumacher perplesso: spunta una foto pazzesca

Uno scatto incredibile che ritrae Michael Schumacher ha lasciato di sasso i fan dell’ex ferrarista: è successo poche ore fa

Sono passati quasi undici anni da quel 29 dicembre 2013 quando il mondo della Formula 1 trattenne il fiato per Michael Schumacher. L’ex pilota della Ferrari, vittima di un grave incidente sugli sci, rischiò di morire: da allora la vita del tedesco è cambiata, ma non l’affetto incredibile che milioni di fan ancora oggi dimostrano giorno dopo giorno.

Schumi ha scritto pagine irripetibili nella storia della Formula 1, ottenendo un record – condiviso con Hamilton – che ancora oggi persiste. 7 titoli mondiali, cinque alla guida della Ferrari. Un rapporto d’amore con la Scuderia di Maranello che ha portato i tifosi della ‘Rossa’ a gioire per anni meravigliosi, nei quali Michael ha dominato in lungo e in largo. Di lui, dall’incidente, purtroppo non si sa più nulla. Le condizioni di salute di Michael sono avvolte dal mistero: recentemente, a fine settembre, si è vociferato di una sua presenza (non confermata) al matrimonio di sua figlia Gina Maria.

La speranza dei fan è quella di poter, un giorno, rivedere Schumi al meglio. Intanto, certezze sul suo stato praticamente non esistono. Ma l’attenzione mediatica è rimasta elevata su di lui e la sua famiglia. In particolar modo su Michael ed un particolare momento della sua carriera: la foto venuta a galla poche ore fa ha suscitato l’interesse di tantissime persone.

Schumacher spiazza i fan: foto clamorosa

La pagina ‘Daily Michael Schumacher’, su ‘X’, è solita pubblicare quotidianamente scatti riguardanti l’ex sette volte campione del mondo ripercorrendo la carriera del ‘Kaiser’ attraverso momenti irripetibili.

Ed uno di questi si è palesato davanti allo sguardo attento dei tifosi dell’ex ferrarista poche ore fa. Una foto davvero incredibile che ha spiazzato tutti. Sin dal suo arrivo in Ferrari nel 1996, Schumi stupì tutti con la sua cultura del lavoro e la voglia di vincere. Ci vollero ben quattro anni affinché il ‘Kaiser’ riuscisse a portare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo, dopo anni di delusioni e insuccessi.

Lo fece per cinque anni di fila – dal 2000 al 2004, prima di salutare la Ferrari nel 2006 per un momentaneo ritiro dalle corse. Difficilmente si è visto Schumi arrabbiato, spesso e volentieri è sempre parso sorridente e disponibile con tutti nel paddock. La foto pubblicata poche ore fa è un momento raro nel quale il tedesco appare perplesso, in ascolto, davanti a questioni di pista.

Sono passati tanti anni da allora ma i fan del sette volte campione del mondo sono rimasti stupiti da questa foto, un momento raro quasi unico per rivivere un personaggio immortale.