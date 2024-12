Lorenzo Musetti, è ufficiale: clamorosa decisione dell’ATP

Adesso è ufficiale, decisione clamorosa da parte dell’ATP: c’entra Lorenzo Musetti, i tifosi restano senza parole

Tempo di bilanci nel mondo del tennis. La stagione 2024 è ormai alle spalle e i giocatori si stanno godendo un breve periodo di off-season prima di proiettarsi su una nuova impegnativa annata.

Tra questi anche Lorenzo Musetti che, nell’anno appena concluso, si è tolto la soddisfazione di una medaglia olimpica a Parigi, ha raggiunto la semifinale a Wimbledon e si è laureato campione in Davis con la squadra azzurra, confermandosi in classifica come il numero due d’Italia.

Con i consueti alti e bassi, con l’ormai abituale andamento ad altalena nel corso della stagione, Musetti ha saputo quindi regalare grandi emozioni a tutti i suoi tifosi e agli appassionati di tennis. Gli è mancata ancora la costanza, ma qualcosa a livello di gioco e di risultati ha saputo mettere in più, in questo 2024. Una crescita testimoniata anche da una decisione piuttosto sorprendente dell’ATP che ha inserito una delle sue grandi partite di quest’anno nella cinquina delle migliori disputate nel 2024 a livello Slam.

Clamorosa decisione dell’ATP: c’è anche Musetti tra i grandi protagonisti degli Slam

Se a livello sentimentale, probabilmente, per i tifosi di Musetti il match simbolo della sua stagione negli Slam rimarrà il quarto di finale a Wimbledon in cui ha fatto letteralmente impazzire Taylor Fritz a suon di smorzate, palle corte, accelerazioni improvvise e tutto il meglio del suo repertorio, per l’ATP, la partita dell’anno di Musetti è un’altra. Ed è purtroppo una sconfitta.

Per l’ATP ha meritato di finire nel novero delle cinque migliori partite del 2024, l’epica sfida al terzo turno del Roland Garros tra il tennista azzurro e Novak Djokovic. Un incontro che ha visto Musetti ribaltare Nole, per poi subire un clamoroso contro sorpasso negli ultimi due set, in cui il serbo si è imposto con un cocente 6-3 6-0 al termine di una vera e propria maratona.

Una partita spettacolare rimasta negli occhi e nel cuore di tantissimi appassionati, soprattutto di quelli neutrali, che ha permesso comunque a Musetti di fare un passo avanti a livello di autostima come poi dimostrato successivamente sempre sulla terra del Roland Garros nel torneo olimpico.

A quanto pare, però, per gli appassionati di tennis, c’è una partita che ha saputo regalare ancora più emozioni e spettacolo rispetto al duello tra Nole e Musetti. Nella cinquina presentata dall’ATP non poteva mancare la storica finale di Melbourne che ha visto Sinner trionfare in rimonta su Medvedev. Una partita epica votata dagli appassionati come la migliore partita dell’anno negli Slam, con il 35% delle preferenze, davanti proprio alla sfida tra Djokovic e Musetti, scelta invece dal 30% degli appassionati.

Più distaccate invece le altre gare scelte dall’ATP, ossia la semifinale del Roland Garros tra Alcaraz e Sinner, il terzo turno di Wimbledon tra Alcaraz e Tiafoe e il terzo turno degli US Open tra lo stesso Tiafoe e Ben Shelton.