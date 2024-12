‘Scippo’ a Valentino Rossi: nulla da fare per il Dottore

Valentino Rossi si è visto ‘scippato’ di una grande gioia: davvero una delusione tremenda per il Dottore e per tutti i suoi fan.

Il Mondiale 2024 di MotoGP si è concluso con il primo trionfo iridato di Jorge Martin. Lo spagnolo nel 2023 aveva perso il duello con Pecco Bagnaia: stavolta è invece riuscito a scalzare il torinese dal trono, arrivando davanti a lui in classifica generale di dieci punti. La sfida tra Martin e Bagnaia ha regalato tantissime emozioni agli appassionati della classe regina, ma anche gli altri piloti hanno contribuito a far sì che i fan della MotoGP non staccassero mai gli occhi dallo schermo.

Tra questi ci sono anche Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, ovvero i due piloti che hanno corso per la VR46 Racing, il team di proprietà di Valentino Rossi. Probabilmente il Dottore avrebbe però sperato in qualche risultato in più: la stagione si è conclusa infatti con un solo podio, ovvero quello conquistato dallo stesso Bezzecchi nel GP di Spagna (terzo posto).

Rossi e tutto il team sono già al lavoro per cercare di fare meglio il prossimo anno, con Morbidelli che prenderà il posto di Bezzecchi. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che riguarda il Dottore e che di certo non farà piacere ai tantissimi fan del nove volte campione del mondo.

Dramma per Valentino Rossi: il sogno è sfumato

Joan Mir ha infatti ricordato un episodio del passato che vede tra i protagonisti anche il fenomeno di Tavullia. Lo spagnolo conquistò il suo primo e unico titolo in MotoGP nel 2020, l’anno in cui molti eventi vennero cancellati a causa della pandemia di Covid-19. L’allora pilota della Suzuki fa riferimento a quanto accaduto nel Gran Premio di Misano in quella stagione.

Proprio in quell’occasione Joan Mir e Valentino Rossi battagliarono per il podio. Lo spagnolo racconta al sito ‘MowMag’ come fosse riuscito a mettere a segno diversi sorpassi su un circuito tutt’altro che semplice. A un certo punto si è ritrovato quarto con Valentino Rossi davanti: con una manovra “bella e pulita“, come la definisce lui stesso, ha sorpassato il Dottore e ha concluso il GP al terzo posto.

Quella manovra, però, impedì a Valentino Rossi di conquistare l’ultimo podio della sua carriera nella classe regina. E non è tutto, perché proprio a Misano sfumò anche la possibilità per Rossi di centrare il 200esimo podio. “Un momento particolare che penso si sogni anche lui“, ha detto Mir.