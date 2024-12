Formula 1, Ferrari campione costruttori: pazzesco

Ferrari campione in Formula 1 non è più un tabù, decisivo il Gran Premio di Abu Dhabi: ecco come stanno le cose

La stagione 2024 di Formula 1 si appresta a vivere il suo atto finale, il Gran Premio di Abu Dhabi, in scena questo weekend sul circuito di Yas Marina. Quello negli Emirati Arabi sarà un appuntamento cruciale in ottica iridata, dal momento che si decide chi – al termine di una combattutissima corsa – si aggiudicherà il titolo costruttori e chi invece dovrà accontentarsi del riconoscimento di vice-campione del mondo.

Con la Red Bull ormai fuori dai giochi, a contendersi il titolo vi saranno McLaren e Ferrari, le due squadre che a partire dall’estate hanno offerto una costanza di rendimento migliore. C’è grande attesa tra gli appassionati di motorsport e fibrillazione in quel di Maranello, dove un titolo iridato manca dal lontano 2008, quando Kimi Raikkonen e Felipe Massa portarono il Cavallino ad imporsi su tutti gli altri team della griglia. Discorso simile a Woking, dove un titolo costruttori non si vede addirittura da 26 anni.

Formula 1, Abu Dhabi assegna il titolo costruttori: Ferrari campione se…

Alla vigilia del GP di Abu Dhabi, la classifica ci racconta che la McLaren è in testa alla classifica con un bottino di 640 punti e che la Ferrari insegue a quota 619. Un distacco di 21 lunghezze che per gli uomini della Rossa si prospetta difficile da colmare. Difficile, ma non impossibile. Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, hanno diverse chance per centrare il trionfo. Andiamo a vedere come stanno effettivamente le cose.

Partiamo dalla base: la Ferrari avrà la possibilità di conquistare il titolo ottenendo 21 punti sulla McLaren con vittoria di Sainz o Leclerc o 22 punti anche senza il successo di uno dei due piloti. La Ferrari diventerebbe campione anche in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren al 3-6 posto o 4-5 posto.

Se uno dei due ferraristi dovesse vincere e le due scuderie arrivassero a pari merito, ad avere la meglio sarebbe la Ferrari per maggior numero di vittorie (attualmente sono in parità). Se invece la Rossa non dovesse aggiudicarsi il gradino più alto del podio ad Abu Dhabi, il titolo andrebbe alla McLaren per maggior numero di secondi posti (10-3).

Insomma, tutto è ancora apertissimo. Non ci resta che gustarci questo ultimo weekend di fuoco per capire quale sarà il verdetto della pista.