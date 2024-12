Lutto tremendo nel calcio italiano: dramma per Del Piero

Una notizia ha distrutto anche un grande campione come Alessandro Del Piero: il lutto è terribile, calcio italiano in lacrime

Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che ha scosso profondamente il calcio italiano. La Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio nota come SLA, ha portato via un altro ex calciatore che nel corso della sua carriera aveva potuto condividere il campo e lo spogliatoio con un campione come Alessandro Del Piero.

Jacopo Barbaro, 49 anni, era malato di SLA dal 1999. L’ex calciatore, originario di Burano (Venezia), ormai comunicava solo con gli occhi a causa del progredire della malattia: nonostante ciò Barbaro aveva mantenuto i contatti con tanti protagonisti del mondo del calcio. Tra questi non poteva mancare proprio Alessandro Del Piero: i due avevano giocato insieme nei Giovanissimi del Padova riuscendo a vincere il titolo nazionale nel 1990.

E non è tutto, perché proprio con Barbaro l’ex numero 10 della Juventus aveva anche condiviso l’abitazione che il Padova aveva messo a disposizione dei due giovani calciatori. La carriera di Barbaro si è interrotta molto presto proprio a causa della SLA: dopo alcune stagioni al Conegliano e alla Miranese il veneziano ha dovuto fermarsi per i vari problemi di natura motoria insorti con la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Lutto nel calcio italiano: ci ha lasciati a 49 anni

In questi ultimi anni Jacopo Barbaro si era distinto per una serie di iniziative benefiche che hanno stretto il cuore degli appassionati di calcio. Nel 2018 l’ex compagno di squadra di Alex Del Piero aveva messo all’asta la collezione delle sue magliette autografate dai grandi campioni del calcio: con il ricavato è stato possibile realizzare progetti di solidarietà e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Barbaro era attivo anche sui social, dove si spendeva su iniziative di sensibilizzazione contro la SLA. Nel 2013 aveva avuto l’opportunità di rivedersi proprio con Alex Del Piero: l’incontro era avvenuto a Jesolo, località dove il Sydney – squadra con cui all’epoca militava Pinturicchio – si trovava in ritiro.

Anche altri grandi campioni hanno fatto visita a Barbaro nella sua casa di Cavallino-Treporti. Su tutti Roberto Baggio, anche lui veneto, che per l’occasione venne immortalato in una bellissima foto assieme all’ex calciatore veneziano. Lo stesso ha fatto anche Gianni Pirazzini, ex libero e bandiera del Foggia di cui è stato per anni anche capitano. Jacopo Barbaro era tifoso del Milan e del Venezia.