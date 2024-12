Calendario Di Natale, Planetwin365.news e Operazione Nostalgia portano due fan a casa di chi il Natale ce l’ha…nel cognome

Al via l’iniziativa sviluppata da Planetwin365.news e Operazione Nostalgia: due fortunati tifosi sono stati a casa dell’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale per preparare assieme l’albero di Natale

Dicembre è iniziato. Un mese speciale, dove già dai primi giorni si inizia ad assaporare l’atmosfera natalizia. Due fortunati tifosi hanno però già avuto modo di vivere una giornata magica in compagnia di chi il Natale ce l’ha nel nome. O meglio, nel cognome. Parliamo di Antonio Di Natale, ex attaccante – tra le altre – dell’Udinese e della Nazionale, con cui ha segnato oltre 200 gol. Un appuntamento – sviluppato da Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio – che fa da corollario all’iniziativa del Calendario Di Natale, attivata da Planetwin365.news dal 1° dicembre: un vero calendario dell’avvento presente sul sito al link https://www.planetwin365.news/speciali/il-calendario-dell-avvento-2024 in cui ogni giorno gli utenti potranno trovare contenuti editoriali speciali, sondaggi, attività di engagement cross-channel (sui social) e un vero e proprio contest ad estrazione finale che metterà in palio, tra gli altri, biglietti dei Raduni di Operazione Nostalgia e anche una maglia storica firmata da Di Natale.

I fortunati followers delle due community sono stati a casa di Di Natale per fare l’albero, facendo leva sui tanti meme che da anni popolano il web per via del suo cognome. In questa giornata speciale, sono emersi anche aneddoti, curiosità dei fan e momenti di gioco. L’ex attaccante nato a Napoli ha poi rilasciato un’intervista esclusiva condotta da Planetwin365.news in cui ha ripercorso alcuni tra i momenti più emozionanti della sua incredibile carriera, sia con la maglia friulana che con quella dell’Italia, per poi passare al presente, con due domande sull’attuale stagione dell’Udinese e su quella del Napoli di Antonio Conte. Ne riportiamo un estratto.

“I ricordi più belli che mi legano all’Udinese sono due: quando abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League (nella stagione 2005-2006, ndr) e quando sono stato convocato in Nazionale nel 2002 da Trapattoni”, dice Di Natale nell’intervista esclusiva rilasciata a Planetwin365.news. E a proposito della squadra friulana, in cui ha giocato dal 2004 al 2016, Di Natale fa un nome: “Lucca. È un giovane attaccante di talento che secondo me quest’anno farà tanti gol”. Non poteva mancare poi una domanda sul ‘suo’ Napoli: “Come vedo la squadra di Conte? Benissimo! Il mister ha portato le sue idee e i risultati gli stanno dando ragione. Ci sono tantissime squadre forti, come l’Atalanta, sarà un campionato difficilissimo”.

È disponibile sui canali social del portale di infotainment il video, realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia, che permetterà di rivivere i momenti più belli della giornata e l’intervista esclusiva a Di Natale realizzata da Planetwin365.news.

La nuova iniziativa di Planetwin365.news dedicata agli utenti fa seguito a quelle portate avanti insieme a Operazione Nostalgia da inizio anno. Tra queste, i due Raduni di giugno (a Salerno) e di luglio (a Novara), che hanno portato allo stadio 35mila persone da tutta Italia, per le due amichevoli tra grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del pallone, ma anche la serata di novembre insieme a Marco Borriello relativa al progetto PlanetChampiONs, in cui due tifosi rossoneri hanno guardato la partita tra il Real Madrid e il Milan in compagnia dell’ex attaccante.

Il primo video dell’iniziativa sviluppata da Planetwin365.news e Operazione Nostalgia relativo alla giornata con Antonio Di Natale è disponibile a questo link: www.instagram.com/planetwin365.news