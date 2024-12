Fuori Musetti, arriva una notizia inattesa: è ufficiale

Notizia inattesa, adesso è ufficiale: fuori Lorenzo Musetti, arriva la conferma che i tifosi temevano

La stagione 2024 del tennis si è conclusa da poche settimane, ma per tutti gli appassionati è già tempo di proiettarsi sul futuro, in particolare su un 2025 che promette spettacolo. E non solo per un Jannik Sinner potenziale dominatore assoluto, sentenza di Losanna permettendo, ma anche per la speranza di poter assistere al definitivo exploit anche del nostro numero due, Lorenzo Musetti. Giocatore di talento che intanto è però fuori da uno dei primissimi appuntamenti stagionali.

La notizia era nell’aria. Considerando quanto dura sia stata la stagione del tennista carrarino, ancora una volta vissuta tra alti e bassi, tra emozioni indescrivibili e scivoloni imprevedibili, e considerando che ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Davis solo pochi giorni fa, Musetti ha deciso di prendersi evidentemente un po’ di tempo in più per recuperare le energie.

Il suo nome non figura quindi nell’entry list di uno dei primi appuntamenti importanti del 2025, un torneo che avrebbe potuto vedere Musetti tra i grandi protagonisti ma che avrà comunque più di un motivo di interesse per gli appassionati, e non solo per quelli italiani.

Musetti è out, non ci sarà a Brisbane: arriva la notizia ufficiale

Tra le tappe di avvicinamento agli Australian Open, poche e spesso snobbate anche dai big del circuito ATP, una di quelle tradizionalmente più interessanti è sicuramente l’ATP 250 di Brisbane, in programma quest’anno dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025.

Un torneo che avrebbe potuto vedere, secondo alcune indiscrezioni degli scorsi giorni, anche il nostro Musetti tra i protagonisti, in preparazione di un Open australiano in cui il 22enne di Carrara sarà chiamato finalmente a dimostrarsi all’altezza della situazione (a Melbourne il suo miglior risultato finora è il secondo turno dello scorso anno).

La grande notizia degli ultimi giorni è però che Musetti a Brisbane ha scelto di non andare. A rappresentare la comitiva azzurra ci saranno solo Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, pronti a incrociare le proprie racchette con alcuni dei giocatori più attesi di questo 2025 ormai alle porte.

Il numero uno del seeding sarà infatti Novak Djokovic, al debutto con Andy Murray in panchina. Ma il fuoriclasse serbo sarà in buona compagnia. Sono presenti infatti anche Dimitrov, Rune, Tiafoe, Korda e molti altri giocatori di alto livello.

Anche se l’attesa è tutta su un unico giocatore, chiamato proprio a Brisbane a fare il suo ritorno in campo a distanza di oltre un anno e mezzo dall’ultima apparizione: stiamo parlando di Nick Kyrgios, premiato da una wild card per dimostrare di poter essere ancora un vero tennista, e non solo il numero uno degli hater del nostro Sinner.