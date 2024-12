Juventus, Motta: “Vlahovic domani in gruppo. Buffon? Vuole il bene di questo club”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. Qui le sue parole.

Quanto sarà importante il supporto dei tifosi?

“Voglio ringraziarli ancora una volta, l’importante siamo noi e quello che trasmetteremo. Sono convinto che potremmo fare una grandissima prestazione insieme a loro”.

La differenza tra questo Bologna e il suo Bologna?

“Sta bene ed è una grande squadra, giocano molto in verticale e pressano tanto. Metteranno tanta intensità”.

È d’accordo con le parole di Buffon?

“Ora la massima concentrazione è sul Bologna. Prendo le parole di Gigi con grande piacere e stima per l’uomo, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre per quello fatto e che sta facendo. Buffon vuole il bene della Juventus, i suoi commenti sono fatti sempre per costruire. Siamo tutti leader, domani possiamo dimostrarlo e mettere in pratica quello che sappiamo fare per avere il risultato che vogliamo”.

Quanto si sente sotto pressione?

“La responsabilità esiste sempre in tutte le grandi squadre, prendo questo con grande piacere”.

Come sta Vlahovic?

“Domani sarà con il gruppo. Non ci saranno McKennie, Nico Gonzalez, Milik, Bremer, Cabal e Douglas Luiz”.

Come mai la Juve ha fatto così fatica a segnare?

“Veniamo da alcune partite in cui non abbiamo vinto, dobbiamo migliorare. La nostra fase offensiva è una responsabilità collettiva partendo dal nostro portiere. Allo stesso tempo dobbiamo difendere bene e impedire di creare qualcosa al nostro avversario”.

Che partita sarà a livello emotivo? Sui cori dei tifosi del Bologna?

“A Bologna ho vissuto due anni bellissimi, a livello umano e sportivo. Sul resto non ho niente da aggiungere”.

I tempi di recupero degli infortunati?

“Speriamo il più presto possibile, domani non saranno disponibili. Vedremo nelle prossime”

Domani ci saranno ancora dei giovani?

“Pugno, Pagnucco, Rizzo e Owusu”.

Sul Mondiale per club?

“Oggi pensiamo al Bologna. Manca ancora tantissimo e quando arriverà saremo pronti e daremo il nostro massimo per competere e ottenere il risultato”.