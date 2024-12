Perla di Isaksen, la Lazio lo ha rifatto: Napoli ko al Maradona, l’Atalanta rimane in vetta

La Lazio lo ha rifatto. Dopo la vittoria in Coppa Italia in molti si sono spinti a pronosticare che in campionato sarebbe stata tutta un’altra storia nella sfida contro il Napoli, per di più al Maradona. Invece al 79′ di una sfida equilibrata ecco la perla di Isaksen, che sfrutta un’incertezza di Olivera e supera Meret con una super conclusione dalla distanza.

Non bastano 11 giocatori diversi rispetto alla sfida di Coppa Italia per cambiare le sorti della partita a Conte. Gli azzurri erano partiti bene, con un tiro di McTominay respinto da Provedel. Poi la Lazio ha preso coraggio, al 20′ Isaksen ci ha provato da fuori, trovando la risposta di Meret. Alla mezz’ora Anguissa si destreggia in area e scarica un tiro non pericoloso. Poi ci prova Politano, ma manda fuori, così come Kvara da calcio di punizione.

Ad inizio ripresa Dele-Bashiru calcia da fuori e centra la traversa. Poi Anguissa ha scheggiato il palo con un colpo di testa, infine ecco il guizzo decisivo, nel momento forse migliore degli azzurri: Isaksen fa gioire i tifosi biancocelesti.

Con questa vittoria la squadra di Baroni si riporta al quinto posto a 31 punti, gli stessi dell’Inter e della Fiorentina. Il Napoli invece cade per la terza volta in campionato e lascia che ad occupare la vetta sia l’Atalanta di Gasperini. Che dire di questo campionato? dopo 15 giornate ci sono ancora 5 squadre in 3 punti e annessi colpi di scena ogni domenica.