Longari a SI: “Tonali ha poco spazio al Newcastle. Juventus e altre società hanno chiesto informazioni al suo entourage”

Tonali di nuovo in Italia? Gianluigi Longari, durante Sportitalia Mercato, ha dichiarato in esclusiva: “Sandro Tonali non sta giocando con continuità al Newcastle e potrebbe partire nonostante il suo contratto scada solo nel 2028. Su di lui ci sono diverse società tra cui la Juventus che hanno preso informazioni con il suo entourage per un suo eventuale ritorno in Italia. Per ora è un’ipotesi complicata, poco percorribile. Qualora ci fosse un ipotesi di prestito con vista sull’estate, ecco che un suo ritorno in Italia sarebbe ipotizzabile”.