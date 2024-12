Lutto devastante nel calcio: dramma per Beckham

Fine anno a dir poco amaro per David Beckham, l’ex Manchester United ha incassato un tremendo lutto: lacrime per il campione

Era il primo luglio del 2013 quando David Beckham decideva ufficialmente di dire addio al calcio giocato. Tante esperienze in giro per il mondo per lo Spice Boy che come ultima maglia ha vestito quella del Paris Saint Germain. Il calcio ha però continuato ad essere parte integrante nella vita dell’inglese che dopo il ritiro ha deciso di continuare ad investire nel suo sport preferito. Oggi Beckham è tornato al centro dell’attenzione ma non per meriti sportivi.

Profondo dispiacere per l’ex gioiello cresciuto nel Manchester United che si appresta a concludere questo 2024 con il lutto nel cuore. Non saranno delle festività semplici per il quasi cinquantenne co-proprietario e presidente dell’Inter Miami. Quando Beckham ha fatto parlare di sé lo ha quasi sempre fatto per meriti sportivo, e anche un po’ per il gossip.

Questa volta invece la notizia ha devastato tutti gli appassionati di calcio. Per l’ex Red Devils, ma non solo, si tratta di un momento particolarmente delicato e avrà bisogno dell’affetto dei suoi cari per superare anche questa sfida. Lacrime a non finire per lui e per quella che è stata la sua ex squadra.

Beckham in lacrime, il messaggio è da brividi

Una vita a bordo dei Red Devils per il talento di Londra che ha fatto il suo esordio con il Manchester nel 1993 per poi andare via, con destinazione Real Madrid, dieci anni più tardi. In quel periodo Beckham ha conosciuto tanti amici e affetti cari che ha deciso di tenersi stretti per il resto della vita, tra questi figura anche Kath Phipps.

Nome che ai più potrebbe non dire molto ma che ha rappresentato un’epoca per il Manchester United. Kath è stata infatti la storica receptionist del club inglese nonché un punto di riferimento per tutti i giocatori, specialmente per i più giovani, che sono passati dalle quelle parti. Ai tempi il mondo era molto diverso e rispetto ad oggi e i rapporti umani erano più forti, aver avuto una figura come la sua ha rappresentato un valore aggiunto per il club.

Ben 55 anni di servizio per lei in quel di Manchester: utile dire quanto questo percorso le abbia permesso di trasformarsi in una vera e propria leggenda per il club. Beckham è tra quelli che non l’ha dimenticata e non appena ha appreso la triste notizia della sua morte è corso sui propri social per dedicarle un ultimo pensiero. “A 15 anni hai promesso a mia madre e a mio padre che ti saresti presa cura di me ed è quello che hai fatto” è stata la frase che il campione ha voluto sceglierla per ricordarla. Da ora in avanti l’Old Trafford, come ha detto anche l’ex United, non sarà più lo stesso.