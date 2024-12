Serie A, lacrime per un campionissimo: lutto devastante

Uno dei migliori ex calciatori della nostra Serie A ha subito un lutto tremendo che ha fatto commuovere i suoi tifosi

Il calcio è uno sport tra i più amati ed appassionanti del mondo. In tantissimi paesi è il gioco più praticato fin dai bambini, magari in strada con un pallone consumato e due zaini a comporre le porte. Un sogno che può diventare realtà per pochissimi, coloro che hanno il talento e la perseveranza giusta per diventare dei fuoriclasse nel calcio che conta.

Purtroppo non è solo un mondo fatto di passione, di gioie e di contratti milionari. Bisogna sempre ricordarci che i calciatori, anche i più amati e che svolgono una vita agiata, sono esseri umani e possono attraversare momenti difficili e situazioni piuttosto drammatiche. Basti pensare a ciò che è accaduto, soprattutto dopo il ritiro, ad uno degli attaccanti più forti visti nella nostra Serie A.

Parliamo di Gabriel Omar Batistuta, un centravanti argentino considerato un vero e proprio idolo delle folle negli anni ’90 ed inizio 2000. Prima bandiera della Fiorentina, poi campione d’Italia con la Roma, la sintesi dell’attaccante potente e goleador. Dopo l’addio al calcio Bati ebbe grossi problemi alle ginocchia, rivelando tempo dopo di aver rischiato persino l’amputazione delle gambe per il tanto dolore che aveva alle cartilagini.

Altro dolore per Batistuta: addio alla amata mamma

Batistuta dunque già anni fa, con il cuore in mano, ha ammesso a tutto il mondo di aver sofferto tanto durante la sua carriera, per via dei doloro fisici che lo hanno accompagnato soprattutto dopo i 30 anni di età. Oggi purtroppo arriva un’altra pessima notizia per il campione argentino.

Lo stesso Batistuta ha annunciato la scomparsa della sua amata mamma Gloria Zilli. La donna è venuta a mancare a 75 anni, a causa di una brutta malattia. Era ricoverata in un ospedale privato della capitale argentina Buenos Aires, mentre ora il corpo è stato già trasferito a Reconquista, la città di origini della famiglia di Bati-gol.

Parole commoventi e dolcissime quelle pubblicate sui suoi profili social dall’ex bomber, per ricordare la madre: “Un viaggio pieno di amore e dolcezza. Mi hai insegnato e capito, mi hai preso per mano. Mi mancherai e sono sicuro che sarai in un posto meraviglioso“.

Tutti i tifosi legati alla figura di Batistuta si sono stretti al fianco dell’ex bomber, in questo momento triste per la sua famiglia. La signora Gloria è molto amata dalla comunità di Reconquista per le molteplici attività di beneficienza e gli eventi organizzati a favore dei meno fortunati.