Tutto vero, ritiro LeBron James: ultim’ora assurda

LeBron James potrebbe decidere di ritirarsi prima del previsto: l’ultim’ora ha completamente spiazzato tutti i suoi fan

Le ultime settimane sono state parecchio difficili per i Los Angeles Lakers. Nelle ultime nove gare sono arrivate solo due vittorie per i gialloviola, precipitati fuori dalla zona playoff NBA Western Conference dopo una buona partenza che aveva fatto ben sperare tutti i tifosi. Nel match contro gli Atlanta Hawks è arrivato un altro ko, stavolta ai tempi supplementari: non sono bastati nemmeno i 39 punti di LeBron James (tripla doppia, 10 rimbalzi e 11 assist) e i 38 di Anthony Davis per evitare l’undicesimo rovescio stagionale.

Ora i fan della franchigia losangelina temono che anche quest’anno il super duo formato da LBJ e Davis non riuscirà a riportare i Lakers ai vertici NBA come invece accaduto nella stagione 2019/2020. Proprio questo rendimento non così soddisfacente dei Lakers sta facendo circolare di nuovo le voci di un possibile ritiro da parte di LeBron James.

Un’idea su cui sta cominciando a ragionare anche il team di Los Angeles. Secondo quanto affermato da Jovan Buha del sito The Athletic, infatti, i Lakers starebbero già lavorando al futuro per capire quale potrà essere il miglior successore possibile di LeBron. Se davvero il fenomeno di Akron dovesse optare per il ritiro anche Anthony Davis potrebbe mettere fine alla sua avventura con i gialloviola.

Ritiro LeBron James: ultime novità, c’entra anche Davis

Ecco perché Davis potrebbe rientrare in uno scambio che consentirebbe ai Lakers di ottenere qualche giovane talento su cui ricostruire il roster. Tuttavia, almeno secondo Buha, non sarà il cestista di Chicago a chiedere ai losangelini di procedere in questa direzione. Davis si trova molto bene a LA e si sente molto amato dai tifosi: non a caso l’ipotesi di una sua partenza ha già mandato in fibrillazione la fanbase.

LeBron James, 40 anni il prossimo 30 dicembre, può sfruttare un’opzione per la stagione 2025/2026 che gli consentirebbe di liberarsi dal contratto con i Lakers in scadenza nel 2026. Tuttavia un possibile record potrebbe convincere LBJ a rimanere in campo un altro anno e arrivare a 23 stagioni consecutive in NBA, battendo così il primato di Vince Carter.

Al momento non ci sono dettagli chiari su cosa vorrà fare il vincitore di quattro anelli NBA. Dalle sue scelte dipenderà probabilmente anche il futuro di Anthony Davis, legato a un contratto con i Lakers fino al 2028.