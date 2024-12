Stella Rossa, Milojevic: “Milan molto diverso dall’Inter: non ho ancora deciso la formazione”

Vladan Milojevic , allenatore della Stella Rossa, in conferenza stampa per il match di domani sera contro il Milan. “Non ho ancora deciso la formazione. Il Milan è molto diverso dall’Inter. Giochiamo qua di nuovo a San Siro, lo conosciamo, ma non so se questo sarà un vantaggio. Krunic? Dato che è con noi è pronto. Abbiamo tanti giocatori a disposizione, alcuni non sono al 100%. Il Milan è il Milan, sono un grande club, è normale essere sotto pressione perché le aspettative sono grandi. Il Milan è una squadra fenomenale in tutti i sensi. Loro sono una grande squadra e Fonseca è veramente un allenatore fantastico; i loro risultati in Champions dimostrano che possono raggiungere grandi risultati”.