Ultim’ora Sainz, tifosi senza parole: guiderà la Ferrari

Non è finita la storia ferrarista di Carlos Sainz. Quello che sta per succedere è davvero sorprendente

Con il Gran Premio di Abu Dhabi si è conclusa ufficialmente la stagione 2024 di Formula 1, che ha visto la conferma della leadership di Max Verstappen, vincitore del quarto titolo mondiale consecutivo. Novità invece per il titolo costruttori che torna nelle mani della McLaren a ventisei dall’ultimo trionfo del 1998.

A Yas Marina si è conclusa anche l’avventura di Carlos Sainz come pilota della Ferrari. Ottimo il secondo posto nell’ultimo gran premio stagionale per lo spagnolo che ha terminato il mondiale in quinta posizione. Sainz, come è ormai noto da tempo, lascerà la scuderia di Maranello dopo la scelta della Scuderia di puntare su un altro pilota ovvero Lewis Hamilton

Se il sette volte campione del mondo chiuderà la sua carriera con un’esperienza da lui sempre sognata, Sainz ripartirà dalla Williams, nella speranza che la storica scuderia britannica possa tornare ai fasti di un tempo dopo le delusioni degli ultimi anni. Carlos ha già provato la nuova monoposto nei test sugli pneumatici ad Abu Dhabi, peraltro con un buon riscontro cronometrico che fa ben sperare.

Sainz, addio alla Ferrari: ora a guidarla ci pensa… il padre!

Dunque Carlos Sainz è già focalizzato sulla sua prossima esperienza, da affrontare con tutte le motivazioni possibili anche per guadagnarsi la possibilità di tornare in un top team da mondiale in futuro. Addio alla Rossa dunque ormai decretato. Tuttavia se lui non guiderà più una Ferrari, a farlo sarà presto un altro componente della sua famiglia.

Giuliano Duchessa, giornalista esperto di motori che scrive per Auto Racer, ha rivelato che a breve nei test di Fiorano ci sarà una passerella in Ferrari per Carlos Sainz senior, padre di Carlos nonché leggenda del Rally. Pare che la scuderia italiana abbia invitato il campione spagnolo nel circuito di proprietà del Cavallino per guidare la F1-75.

Un test quasi nostalgico, visto che il figlio Carlos ha guidato quella monoposto in particolare nel mondiale 2022 di F1, arrivando al quinto posto finale proprio come quest’anno, facendo meglio di piloti all’epoca più acclamati quali Hamilton, Bottas e Alonso. Hamilton che esordirà con la Ferrari proprio a Fiorano in un test privato previsto a gennaio del quale ancora non si conosce la data.