Calcio italiano in lacrime: addio al presidente

Il mondo del calcio e i tifosi sono in lacrime per un altro straziante e improvviso lutto: addio al presidente

I tifosi e tutto il mondo del calcio hanno tirato un sospiro di sollievo. Hanno temuto di rivedere il remake del dramma di 6 anni fa quando Davide Astori, capitano della Fiorentina, morì nel ritiro pre-match contro l’Udinese.

Questa volta l’epilogo è stato diverso. Edoardo Bove, il 22 centrocampista della Viola accasciatosi sul manto erboso al 16′ minuto di Fiorentina-Inter, sta bene ed è in ripresa come testimonia lo scambio di messaggi con il compagno di squadra, Danilo Cataldi, in cui, tra l’altro, rassicura sulle sue condizioni: “Ti voglio bene, Dani. Tranquillizza tutti, sai che sto bene“.

Purtroppo la gioia per lo scampato pericolo per l’ex Roma è offuscata da un altro doloroso addio che sconvolge il mondo del calcio italiano: tifosi in lacrime per il presidente che è passato a miglior vita.

LND Abruzzo in lutto, addio al presidente Luigi De Carolis

Il calcio dilettantistico abruzzese piange l’improvvisa scomparsa del presidente Luigi De Carolis, figura insostituibile della Polisportiva Dilettantistica Scoppito. A darne notizia proprio quest’ultima: “La Polisportiva Dilettantistica Scoppito piange oggi la scomparsa dell’amato Presidente Luigi, simbolo e anima della nostra squadra. Luigi con il suo esempio di educazione, correttezza e bontà ha dato tanto ad ognuno di noi e lascia un vuoto incolmabile. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia De Carolis e di tutta la comunità di Scoppito”, il post di cordoglio su Facebook.

Profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari esprimono anche il presidente Concezio Memmo, i vicepresidenti Laura Tinari e Salvatore Vittorio, tutto il Consiglio Direttivo e le strutture della LND Abruzzo. Al dolore dei suoi familiari e amici si unisce anche dalla società “L’Aquila 1927″: “L’Aquila 1927 si stringe con affetto agli amici della Polisportiva Dilettantistica Scoppito per la scomparsa del caro presidente Luigi De Carolis. Alla sua famiglia e alla comunità di Scoppito per la quale era un punto di riferimento di bontà e correttezza va il nostro abbraccio più sincero”.

Non solo calcio nella sua vita. Luigi De Carolis, infatti, è stato un protagonista delle lotte sindacali sin dagli anni ’76-77 quando ha iniziato il suo impegno all’interno del consiglio di fabbrica di ITALTEL. Da quel momento De Carolis ha attraversato con determinazione le numerose crisi che hanno colpito l’ex polo elettronico fino ad arrivare a esperienze significative con Flextronics e Finmek come Rappresentante Sindacale Unificato.

Un impegno sul fronte sindacale ricordato dalla CISL L’Aquila nel messaggio con cui esprime le proprie condoglianze alla famiglia De Carolis: “Ciao Luigi, il tuo sorriso, la tua gentilezza e il tuo impegno rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria”. Così come in quella di chi lo ha conosciuto e apprezzato dentro e fuori da un campo da calcio.