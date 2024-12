Ufficiale Tamberi, che rischio: nessuno se lo aspettava

Adesso è ufficiale, rischio incredibile per Tamberi: nessuno avrebbe potuto immaginarlo, cosa è successo

Tempo di bilanci per Gianmarco Tamberi e per tutti i suoi tifosi. Il 2024 si avvia alla conclusione, la stagione agonistica si è già chiusa da diversi giorni e Gimbo può chiedersi se quest’anno sia stato davvero negativo, a causa di quanto successo a Parigi, o se invece sia comunque da considerare una buona annata, tanto sul piano personale quanto su quello sportivo grazie alla medaglia d’oro agli Europei.

Difficile dire dove sia la verità, in un ambito che di oggettivo ha molto poco. Dipende ovviamente dalla sensibilità del diretto interessato. In più occasioni Tamberi si è infatti mostrato rammaricato, anche a distanza di tempo, per quanto accaduto ai Giochi olimpici.

E d’altronde non poteva essere altrimenti. Gimbo ci è arrivato da campione in carica, da portabandiera, da capitano della squadra di atletica, da fresco vincitore della medaglia d’oro agli europei con lo stesso 2,37 che a Tokyo gli valse l’oro olimpico. Le pressioni erano enormi su di lui e la delusione per quanto accaduto non poteva che essere altrettanto grande.

C’è però chi è convinto che Tamberi non debba in alcun modo vivere di rimpianti. Ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, ha provato fino all’ultimo a onorare la manifestazione e a gareggiare, anche in condizioni pessime, e lo ha fatto con uno spirito da vero campione. Questo almeno è il pensiero di chi, quelle stesse emozioni, le ha vissute sulla propria pelle.

Rischio incredibile per Tamberi: arriva la conferma di Federica Pellegrini

Se Gianmarco Tamberi è stato, e probabilmente è ancora, uno degli atleti italiani più forti di sempre, Federica Pellegrini resterà negli anni la nostra ‘Divina’, una delle nuotatrici più forti e amate che il nostro paese abbia potuto vantare. Una campionessa a tutto tondo che, dopo il ritiro, sta dimostrando di avere molto da dire e da dare anche lontano dalla vasca. L’ex campionessa, in un’intervista a La Stampa, è tornata anche su quanto fatto da Tamberi, prendendo le sue difese.

Una delle cose che alcuni opinionisti non hanno perdonato a Gimbo è infatti aver provato a gareggiare anche in condizioni davvero pessime, mettendo a rischio la sua salute e compromettendo anche la sua immagine a livello mediatico. Tamberi per arrivare a Parigi aveva lavorato per tre lunghi anni, e non voleva perdere l’occasione di mettersi in gioco, a ogni costo.

Una scelta che la stessa Pellegrini avrebbe fatto: “In ballo c’era la possibilità di replicare un oro olimpico. Ha voluto prendersi un rischio, ma resta un grande campione. Anche io mi sarei comportata come lui“, queste le parole di Federica che, sabato prossimo, gareggerà in un’altra gara davvero importante per lei, la semifinale di Ballando con le Stelle.