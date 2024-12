Hamilton esordisce con la Ferrari: c’è già la data

Lewis Hamilton sta per fare il suo esordio in Ferrari: spunta la data, i tifosi non stanno più nella pelle

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca davvero poco all’esordio di Lewis Hamilton in Ferrari. A pochi giorni dalla chiusura della stagione 2025, spunta già la possibile data della prima volta del sette volte iridato alla guida di una monoposto di Maranello. E i tifosi non vedono l’ora di poter assistere a questo ‘battesimo’ che potrebbe prefigurare un Mondiale d’alta quota.

Certo, i più maligni diranno che in realtà il conto alla rovescia, soprattutto in Hamilton, è cominciato già da circa un anno, visto e considerato quanto poco abbia fatto nella stagione appena conclusa. Vuoi per problemi della Mercedes, vuoi per un mancato supporto da parte del team, Lewis nel 2024 si è tolto davvero poche soddisfazioni, e lo ha fatto ormai molti mesi fa, prima dell’estate.

La sensazione è che arrivi quindi in Ferrari un pilota in parabola discendente. Almeno questo è il pensiero dei detrattori. I più ottimisti continuano infatti a credere che il vero problema del pilota inglese in queste ultime stagioni sia stata una monoposto poco competitiva.

E proprio per questo motivo non vedono l’ora di vederlo a bordo della Rossa, vettura che nell’ultimo anno, e specialmente nella seconda parte di stagione, ha mostrato passi avanti enormi sul piano della velocità e dell’affidabilità.

Ferrari, spunta la data del debutto di Hamilton: i tifosi possono esultare

Non c’è ancora la data da segnare con il più classico dei circoletti rossi sul calendario, ma poco ci manca. Per ora possiamo almeno evidenziare un intero mese. Stando alle indiscrezioni che trapelano nell’ambiente Ferrari, e tra i principali addetti ai lavori, Hamilton dovrebbe cominciare a guidare la propria monoposto davvero tra pochissimo.

Anche se mancano ancora diversi mesi alla partenza della stagione 2025, ci sarà tempo durante il lungo inverno per i consueti test, occasioni importanti per sviluppare un feeling che dovrà portare il sette volte iridato a diventare qualcosa in più di un semplice comprimario di Charles Leclerc.

Lo ha confermato, ai microfoni di ‘TuttiCovoncati’, uno dei più importanti esperti di Formula 1 in Italia, il giornalista Leo Turrini: “Hamilton è entusiasta di questa avventura e non vede l’ora di iniziare. Il debutto a Fiorano dovrebbe avvenire a gennaio, ma con la macchina di due anni fa“.

Sarà quindi un modo per rompere il ghiaccio con l’intero ambiente, anche se per poter godere delle prestazioni della nuova monoposto l’inglese dovrà aspettare ancora un po’. Non che l’attesa sia vissuta comunque con ansia o delusione. Stando a quanto riferito da Turrini, Hamilton è infatti più carico che mai e la sua voglia di rivincita è la più grande garanzia su cui possono contare i tifosi della Rossa.