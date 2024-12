Rottura con la Ferrari? Decisione appena arrivata

Proprio in queste ore è arrivata la decisione definitiva sulla presunta rottura con la Ferrari: ormai non ci sono più dubbi.

La Ferrari sta lavorando per preparare al meglio il Mondiale 2025. Un anno dove tutti si aspettano una Rossa in lotta per il Mondiale: la super coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton punterà a interrompere il dominio di Max Verstappen (quattro titoli consecutivi) e riportare a Maranello il successo nella classifica piloti che manca dal lontano 2007.

Già quest’anno il Cavallino rampante ha posto solide basi, arrivando a un passo dalla conquista del Mondiale costruttori (poi vinto dalla McLaren per 14 punti sulla Rossa). Ora è il momento di alzare ulteriormente l’asticella: lo sa bene anche il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, che sta cercando di costruire una squadra di ingegneri che possa davvero far rivivere ai ferraristi emozioni molto forti.

Tuttavia nei giorni scorsi è cominciata a trapelare una notizia che ha preoccupato parecchio tutti i fan della Ferrari. L’indiscrezione, infatti, parlava di un’imminente separazione che non sarebbe stata accolta affatto bene dal popolo ferrarista. Ma è davvero così? Proprio in queste ore è arrivato un chiarimento su questa presunta rottura.

Rottura con la Ferrari: il comunicato è inequivocabile

La testata online giapponese ‘Auto Sport Web’ aveva riportato che la collaborazione tra la scuderia di Maranello e Brembo era ormai sul punto di terminare. Brembo, come noto, è la casa italiana con sede a Stezzano (Bergamo) leader nello sviluppo e nella produzione di impianti frenanti per veicoli. Ma da cosa scaturirebbe questa decisione? Secondo Auto Sport Web l’eventuale rottura andava ricercata nell’approdo in Ferrari di Lewis Hamilton.

A quanto pare, però, non c’è nulla di vero. Proprio per smentire le voci circolate in questi giorni Brembo ha voluto rilasciare un comunicato chiarificatore. L’azienda ha infatti spiegato che la collaborazione con la Ferrari non è assolutamente a rischio. Il brand bergamasco, leader mondiale nella produzione di impianti frenanti e fornitore di tutti i team in Formula 1, ha infatti confermato nel comunicato la prosecuzione con la collaborazione tecnica con il team di Maranello, “a cui fornirà tutte le componenti dell’impianto frenante, inclusi i dischi in carbonio, anche nelle prossime stagioni di Formula 1”.

Senza dubbio un’ottima notizia per il Cavallino rampante e per tutti i tifosi, che non vedono l’ora che cominci la nuova stagione per provare a sognare in grande.