Milan-Genoa 0-0: i tifosi contestano a fine gara

Termina 0-0 il posticipo domenicale della Serie A tra Milan e Genoa. Ennesimo risultato non positivo per i ragazzi di Fonseca. Contestazione finale del pubblico verso la squadra dopo il pari contro il Grifone. Tra i cori più gettonati: “Questa società non ci merita” o anche: “Noi non siamo americani“.

Milan-Genoa, le ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Leali salva il Genoa

Parte forte il Milan pericoloso con Emerson Royal e Abraham. Al 16′ ci prova poi Chukwueze. Prima dal limite dell’area e poi più vicino alla porta prova il sinistro, venendo murato dagli avversari in entrambi i casi. Al 23′ tentativo di Reijnders su punizione. Punizione battuta dall’olandese, con Leali che alza il pallone sopra la traversa. Ancora Milan pericoloso al 34′. Sugli sviluppi di una punizione la palla carambola sulla testa di Badelj, che crea un pericolo a Leali abile poi a deviare in angolo. In chiusura di prima frazione è poi Leali ad abbassare la saracinesca. Il portiere prima allontana con i pugni il pallone messo in area da Chukwueze e poi blocca quello calciato successivamente da Jimenez.

Entra Camarda, traversa di Morata

Al 54′ prima iniziativa Genoa con Miretti. Zanoli in area sulla destra per l’ex Juve, palla in mezzo e respinta col tacco da parte di Fofana. Grande chance per Camarda al 64′ entrato da due minuti per Liberali. Reijnders allarga sulla sinistra per Leao, che mette in mezzo. Il giovane attaccante ci prova di testa, venendo ostacolato sia da Frendrup che da Morata e alla fine Leali blocca agevolmente. A 10′ dal termine è poi Morata a colpire la traversa. Jimenez riconquista palla e serve Reijnders, assist per lo spagnolo che a pochi passi dalla porta stampa un bolide sul legno a Leali battuto. Al 89′ rischio Milan con Thiaw che quasi si fa autogol. Retropassaggio sanguinoso per Maignan, che per fortuna del difensore riesce ad arrivare sul pallone e a mandarlo fuori dall’area. Termina 0-0 il match di San Siro.