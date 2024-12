Nadal in pericolo, tutta colpa di Djokovic: incredibile!

Rafa Nadal, anche dopo il ritiro, rischia contro Djokovic. Ecco cosa potrebbe avvenire nella prossima stagione

Gli appassionati di tennis ricorderanno il 2024 non solo come l’anno dell’exploit definitivo di Jannik Sinner, nuovo dominatore del tennis mondiale, ma anche per l’addio di uno dei migliori tennisti di sempre ovvero Rafael Nadal.

Lo spagnolo, ex numero 1 al mondo, ha deciso di dare l’addio al tennis lo scorso ottobre. L’ultima competizione disputata da Nadal è stata la Coppa Davis, dove è stato schierato al fianco di Carlos Alcaraz per provare a riportare la Spagna sul tetto del mondo, senza però riuscire a brillare con la sconfitta nel singolare contro Van de Zandschulp.

L’addio al tennis di Nadal segueo quello del collega ed amico Roger Federer, il quale aveva già salutato due anni fa, precisamente a fine 2022, dopo aver dato luogo a numerose battaglie appassionanti. Oggi, dei cossiddetti Big Three della scorsa generazione, resta in campo solo Novak Djokovic che punta ad incrementare la sua storia con altri record.

Djokovic a caccia del record di Nadal: sorpasso nel 2025 ?

Molti record di Rafa Nadal, in particolare nei tornei su terra, resteranno ineguagliati per diverso tempo, visto che difficilmente si rivedrà un atleta così continuo ed esplosivo come lo spagnolo su quella superficie. Djokovic, tuttavia, prima del suo ritiro dal tennis, vuole superarne almeno uno.

Nadal ad oggi è il tennista con la miglior percentuale di vittorie in match disputati sui cinque set. Ben 345 vittorie, a fronte di sole 46 sconfitte, per una pazzesca media dell’88.23 %. Numeri spaventosi per il maiorchino, che denotano quanto al tie-break sia sempre stato un osso duro per tutti, anche razie alla sua esplosività muscolare ed ai riflessi in continuità che gli hanno reso la vita più facile.

Nel 2025 Djokovic vuole però superare questo dato. Il serbo ad oggi ha vinto più partite di Nadal al quinto set, ovvero 405, ma ne ha anche perse di più (59), con una percentuale al momento di 87.31%. Nole quindi ha ancora occasioni per migliorarsi e scavalcare l’ex rivale in questa speciale classifica che annovera in top five anche Bjorn Borg (86.05%), terzo classificato seguito da Carlos Alcaraz, John McEnroe e Rod Laver.

Djokovic comincerà il suo 2025 con l’Atp di Brisbane, al via dal 29 dicembre. Successivamente, si presenterà all’Australian Open, il suo Slam preferito dove vanta già dieci successi in carriera.