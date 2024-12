Occasione Kramaric a scadenza? L’agente: “Italia? Farebbe la differenza, ma trattiamo il rinnovo. Su Kotarski non c’erano solo Genoa e Parma”

L’operatore di mercato ed agente di calciatori Vincenzo Cavaliere è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di alcuni suoi assistiti. Il mercato di gennaio infatti si sta avvicinando sempre di più ed il filo diretto fra Italia e Croazia continua ad essere un fattore da considerare con attenzione per la folta colonia di giocatori presenti nel Belpaese e provenienti da quel campionato.

Kramaric a 33 anni riesce ancora ad essere determinante e importante per l’Hoffenheim e titolare nella Croazia?

“Kramaric e’ un giocatore che fa e farebbe la differenza anche nelle grandi squadre italiane. E’ in formissima, nella sua carriera non è mai stato infortunato a testimonianza del fisico che ha e della sua professionalità. Si prospetta ancora una carriera piuttosto lunga per lui”.

Pensa che rinnoverà il contratto con l’Hoffeinheim, visto che scadrà a giugno?

“Ne stiamo parlando. E’ il simbolo dell’Hoffenheim. Un giocatore cosi lo tratterebbero tutti soprattutto alla luce delle sue performance”.

A gennaio o giugno potrebbe essere un’opzione per le italiane, visto che va a scadenza? Squadre come l’Inter o il Milan sono sempre attente alle occasioni.

“Certo che sì”.

Ci parla di Bacic alla Sampdoria?

“Lasciamolo crescere: non mi va di parlare molto dei giovani, cui va dato il tempo di lavorare tranquillamente. Sta facendo passi in avanti importanti”.

Su Kotarski: può confermare che Genoa e Parma lo seguivano in estate? A gennaio non si muove?

“Kotarski lo seguivano diverse squadre, non solo Parma e Genoa. Potrebbe muoversi a gennaio se arrivasse un’offerta che soddisfasse le richieste del Paok”.