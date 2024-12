Hamilton in ‘pericolo’: tifosi Ferrari già in ansia

Le ultime notizie su Lewis Hamilton stanno mettendo in agitazione tutti i tifosi della Ferrari: il campionissimo è in ‘pericolo’

Il Mondiale 2024 di F1 si è concluso da poco ma tutti i team sono già al lavoro per il prossimo anno. Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo iridato consecutivo ma sa bene che sarà molto difficile andare a caccia del record dei cinque Mondiali vinti di fila da Michael Schumacher. La concorrenza sta crescendo molto e già quest’anno si è visto chiaramente: il titolo Costruttori è andato alla McLaren e anche la Ferrari ha fatto grossi progressi.

La scuderia di Maranello potrà inoltre contare su un campionissimo come Lewis Hamilton, pronto a sedersi al volante della Rossa e andare quindi a formare una super coppia con Charles Leclerc. Lo sbarco del 7 volte campione del mondo in Ferrari ha generato un dibattito su quale sarà il pilota del Cavallino rampante che potrà davvero competere per il titolo.

La concorrenza interna, infatti, potrebbe rivelarsi un fattore determinante per spingere la Ferrari a livelli sempre più alti. Secondo Helmut Marko, consulente della Red Bull Racing, sarà proprio questo uno degli aspetti decisivi per le future prestazioni di Lewis Hamilton.

Hamilton è in pericolo: questo aspetto può farlo tremare

Nella sua rubrica su ‘Speedweek’ il dirigente di Graz ha voluto sottolineare che il rendimento di Hamilton in Ferrari potrà variare in base alle condizioni. Proprio la presenza di un compagno di squadra di grande spessore come Charles Leclerc sarà un banco di prova importantissimo per il 39enne di Stevenage. Helmut Marko ha voluto ricordare come Hamilton dovrà vedersela con una delle caratteristiche principali del monegasco.

“Misurarsi contro un pilota come Leclerc significa affrontare uno dei più pericolosi rivali nel giro secco”, le parole del consulente della Red Bull a ‘Speedweek’. Se Leclerc dimostrerà di essere il migliore in qualifica, Hamilton non potrà fare altro che cercare di ribaltare tutto nel Gran Premio dimostrando di poter ancora dire la sua a certi livelli.

L’austriaco della Red Bull è comunque convinto che con una Ferrari realmente competitiva Hamilton lotterà con i migliori: “Se disporrà di una monoposto di livello, Hamilton potrà ancora esprimere un valore da top driver in gara”. Se invece la Rossa non sarà all’altezza il campionissimo faticherà: Marko afferma che Hamilton vuole avere la certezza di poter ambire a posizioni di vertice, “non di accontentarsi di un piazzamento marginale”.