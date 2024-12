Lecce-Lazio 1-2, Marusic lancia Baroni al 4^ posto

Un gol di Marusic nel finale regala alla Lazio la vittoria per 1-2 contro il Lecce. Biancocelesti avanti su rigore nel 1^ tempo con Castellanos. Nella ripresa il momentaneo pari è poi firmato da Tete Morente. Nel finale la rete decisiva del terzino biancoceleste.

Lecce-Lazio, le ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Castellanos sblocca, Lecce in 10

Inizio lento di gara. Alla mezz’ora chance per la Lazio. Castellanos mette Isaksen davanti a Falcone, ma l’estremo difensore giallorosso respinge la conclusione dell’attaccante danese. Al 42′ chance per Castellanos. Gioco di gambe del centravanti argentino che conclude in porta col sinistro dopo un controllo orientato, gli dice di no Falcone. Nel 1′ di recupero rigore per la Lazio. Castellanos calcia a colpo sicuro, sulla linea di porta interviene di mano Guilbert per respingere la sfera. Inevitabile il rosso diretto nei suoi confronti. Dal dischetto è lo stesso Castellanos a fare 0-1.

Tete Morente illude Lecce, Marusic decide

Pronti via e al 51′ il Lecce pareggia con Tete Morente. Spettacolare conclusione dal limite di controbalzo dell’attaccante spagnolo sulla respinta centrale di Guendouzi, si allunga Provedel ma non riesce ad arrivarci. Al 64′ la Lazio passa con Dia ma la rete viene annullata. Guendouzi serve in verticale Castellanos che mette al centro per il tap-in vincente dell’attaccante senegalese, c’era però un fuorigioco del Taty. Allo scadere è Marusic a trovare l’1-2 per la Lazio. Sulla respinta corta della difesa giallorossa calcia di prima intenzione il terzino montenegrino trovando il pertugio giusto per battere Falcone. A pochi minuti dal termine infatti, il gioco si è fermato per qualche minuto: Guendouzi ha mostrato all’arbitro un sasso che era stato lanciato verso la sua direzione dagli spalti. Il gioco è poi ripreso. Vince 1-2 la Lazio ora quarta alla pari con l’Inter terza.