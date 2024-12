Serie A, Atalanta-Empoli: le formazioni ufficiali

Alle 18, in campo, Atalanta ed Empoli per il posticipo della 17^ giornata. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca la vittoria per compiere un importante controsorpasso sul Napoli di Antonio Conte. L’Empoli, in virtù dei risultati nelle retrovie, prova il colpo al Gewiss Stadium che lo farebbe allontanare ancora di più dalla zona retrocessione.

Le scelte ufficiali di Gasperini e D’Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Anjorin, Pezzella; Colombo, Esposito. All. D’Aversa.