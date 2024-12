Serie A, Monza-Juventus: le formazioni ufficiali

Ultima gara di questa domenica di Serie A. Alle 20:45, calcio d’inizio allo U-Power di Monza per la sfida tra la squadra biancorossa di casa e la Juventus di Thiago Motta. Per Alessandro Nesta, più che per la sua squadra, quella di stasera è l’ultima spiaggia. Infatti, il tecnico potrebbe essere presto messo in discussione, visto che non vince ormai da mesi e giace in fondo alla classifica con appena 10 punti.

Per la Juventus è invece vietato sbagliare. La squadra bianconera, reduce in campionato dal brutto pareggio col Venezia (anche’esso ultimo), non vince da quattro gare in campionato. Ha collezionato quattro pareggi che l’hanno tenuta imbattuta, ma l’hanno anche allontanata dalla vetta e dalla zona Champions League. Thiago Motta cambia, vara una Juventus ultra offensiva e cerca una vittoria che sarebbe fondamentale.

Le scelte ufficiali di Nesta e Motta

MONZA (4-4-2): Turati; Pereira, D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.